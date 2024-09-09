آبل تؤجل إطلاق ميزة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي

أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية بأن آبل تنوي طرح ميزة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي مع النسخة التجريبية من نظام iOS 18.2.

ووفقًا لبلومبرغ، فإنه من المتوقع أن يتضمن تحديث iOS 18.2 ميزة توليد الصور “Image Playground” وميزة توليد الوجوه التعبيرية “Genmoji” اللتين كشفت عنهما آبل في وقتٍ سابق.

وفي حال التزمت آبل بجدولها المعتاد، فإنه من المرجح أن تصل النسخة التجريبية من iOS 18.2 في أكتوبر القادم.

ولم تتضمن النسخ التجريبية من تحديث iOS 18.1 المزايا المذكورة سابقًا، مما أثار بعض التساؤلات حول سبب تأخير الشركة هذه المزايا، وتوقع بعض المحللين عدم إطلاقها هذا العام.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن النسخة التجريبية من iOS 18.2 لن تشمل مزايا “سيري” الجديدة لتحسين تجربة المساعد الشخصي، ومن المتوقع إطلاقها مع تحديث iOS 18.4 في ربيع العام القادم، كما أن دعم ChatGPT في سيري ونظام التشغيل ما زال غير موجود حتى الآن.

وفيما يتعلق بتأخير دعم ChatGPT، طمأن الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، المستخدمين بأن الميزة ستكون متاحة قبل نهاية هذا العام، ومن المفترض أن تصل مع التحديث التجريبي iOS 18.2.

وتتيح ميزة “Image Playground” للمستخدمين إنشاء صور إبداعية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية الاختيار بين ثلاثة أنماط، وهي الرسوم المتحركة والرسوم التوضيحية والرسم التخطيطي، لكن لا تدعم هذه الميزة إمكانية إنشاء صور فوتوغرافية واقعية حتى الآن.

وأما ميزة “Genmoji” فهي تتيح للمستخدمين إنشاء رموز ووجوه تعبيرية مخصصة بناءً على طلباتهم، مما يتيح لهم التعبير بطريقة تتجاوز الرموز التعبيرية القياسية، ويمكن استخدام هذه الرموز بنحو تقليدي أو مشاركتها كملصقات أو ردود فعل، ويمكن أيضًا للمستخدمين إنشاء Genmoji لأصدقائهم أو أفراد عائلتهم استنادًا إلى صورهم.