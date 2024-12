“SBM” تؤكد التزامها بالابتكار لرعايتها القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2024

تشهد المملكة العربية السعودية تطورًا تقنيًا متسارعًا، وتأتي (القمة العالمية للذكاء الاصطناعي) AI Global Summit، في نسختها الثالثة، التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في مدينة الرياض خلال المدة الممتدة من 10 إلى 12 من سبتمبر 2024، لتؤكد هذا التطور.

وتنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، النسخة الثالثة من القمة، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي – حفظه الله – بمشاركة أكثر من 300 متحدث، وحضور عدد من الشخصيات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي من 100 دولة في العالم، مما يعكس مكانتها كحدث عالمي رائد في المجال.

وتأتي مشاركة الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM)، في (القمة العالمية للذكاء الاصطناعي)، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الابتكار ودعم التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ومن خلال رعايتها هذه القمة، تقوم شركة (SBM) بدور محوري في تسليط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير مختلف القطاعات في المملكة.

وتعليقًا على هذا الحدث، صرح المهندس عصام بن عبدالعزيز الشيحة؛ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية: “يسعدنا في SBM أن نكون جزءًا فاعلًا في هذا الحدث العالمي الكبير. وتعكس رعايتنا للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي إيماننا الراسخ بأهمية هذه التقنية السريعة التطور في تشكيل مستقبلنا. ونحن ملتزمون بدعم جهود المملكة في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، ونرى في هذه القمة العالمية فرصة لتعزيز دورنا في تطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم المجتمع وتعزز من كفاءة الأعمال في المملكة”.

تهدف القمة العالمية للذكاء الاصطناعي إلى جمع أبرز العقول في العالم لمناقشة أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وتحديد سبل الاستفادة منه في خدمة البشرية. وستشهد القمة طرح أفكار مبتكرة ورؤى مستقبلية تساهم في وضع أسس قوية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتواصل القمة العالمية للذكاء الاصطناعي مسيرتها الناجحة في نسختها الثالثة، متسلحة بالنجاحات التي حققتها النسختان السابقتان في عامي 2020 و2022. وقد أثمرت هذه القمم عن مبادرات طموحة ومشاريع عالمية أطلقتها المملكة، مثل: إنشاء المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مما عزز التعاون الدولي في هذا المجال السريع التطور.

وتأتي النسخة الثالثة من القمة لتؤكد مكانة المملكة الرائدة في مجال التقنيات المتقدمة، خاصة مع التطور المتسارع الذي تشهده المملكة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتعتزم نسخة هذا العام تسريع التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي عالميًا من خلال ثمانية محاور رئيسية، وتركز هذه المحاور في صياغة إطار أخلاقي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتطوير الكوادر البشرية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وستسلط القمة عبر جلساتها وورش العمل المصاحبة الضوء على التطبيقات العملية والواقعية للذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات، مع تقديم لمحة عن كيفية إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل حياتنا، بالإضافة إلى دراسة الدور الأصيل للذكاء الاصطناعي في الحياة الحضرية، مع التركيز في تأثيره في النقل والتصميم المدني والصحة النفسية وإدارة الموارد.

ومن خلال رعايتها هذه القمة، تؤكد شركة (SBM) التزامها بالابتكار واستخدام التقنيات المتقدمة لدعم التنمية المستدامة. وتعمل الشركة على توفير حلول تقنية متكاملة تساعد الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات في تحسين أدائها وكفاءتها، وذلك من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات مثل: البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وستعرض الشركة خلال القمة مجموعة واسعة من حلولها ومنتجاتها المبتكرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تساعد في تعزيز مبادرات التحول الرقمي في المملكة نحو النمو المتوافق مع رؤية السعودية 2030.

We are thrilled to be sponsoring the Global AI Summit in Riyadh (GAIN) on 10-12 September 2024. Come and join us as we work together with industry leaders to unleash the game-changing potential of #AI.

Register Now: https://t.co/47UtxsavOm

#SBM #GainSummit https://t.co/ZsnzSc4DBA

— Saudi Business Machines (SBM) (@SBMsaudi) August 27, 2024