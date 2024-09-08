OpenAI تؤجل إطلاق نموذج توليد الفيديو Sora

ما زالت شركة OpenAI غير ملتزمة بجدول زمني محدد لإطلاق نموذج توليد الفيديو Sora الذي يُعد من النماذج المتقدمة في الذكاء الاصطناعي.

وتعمل الشركة حاليًا على إجراء محادثات مع صناع القرار المعنيين، وتسعى إلى إقامة شراكات في قطاع الترفيه من أجل توظيف هذا النموذج.

ووفقًا لتصريح قدّمته الشركة لشبكة CNBC الإخبارية، فإن نموذج Sora ما زال في مرحلة البحث والتطوير.

وكانت الشركة قد كشفت عن هذا النموذج المتطور أول مرة في منتصف فبراير الماضي، وتفيد التقارير الصحفية بأن OpenAI تسعى إلى تجنب المخاطر الأمنية، خاصةً في ظل انتخابات الولايات المتحدة التي ستُجري هذا العام.

وقد تكون هذه الحيطة مرتبطة بالمحادثات المستمرة مع صناع القرار، كما قيل إن النموذج واجه بعض التحديات التقنية في تلك المدة.

وفي وقتٍ سابق، أكدت OpenAI عدم وجود جدول زمني محدد لإطلاق نموذج Sora. ومع ذلك، أعلنت مديرة التكنولوجيا في الشركة، ميرا موراتي، أن النموذج سيُطلق خلال هذا العام، مشيرةً إلى أن تكلفة تشغيل النموذج ما زالت مرتفعة جدًا مقارنة بنماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى.

ومن المحتمل أيضًا أن تواجه الشركة تحديات قانونية تتعلق بالتدريب على بيانات يوتيوب، إذ حذّر الرئيس التنفيذي ليوتيوب، نيل موهان، شركة OpenAI من هذه الاحتمالية، لكن OpenAI لم تُعلّق على هذا الأمر حتى الآن.

وتسعى OpenAI قبل إطلاق Sora إلى بناء علاقات مع قطاع الترفيه في هوليوود، إذ تلتقي الشركة باستوديوهات الأفلام والمديرين التنفيذيين ووكالات المواهب لتعزيز التعاون وتشجيع صُنّاع الأفلام على إدماج النموذج في أعمالهم.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن من بين الذين اختبروا النموذج الممثل أشتون كوتشر الذي توقّع أن يكون له تأثير كبير في صناعة الأفلام مستقبلًا.

وتمنح OpenAI المبدعين والفنانين فرصة الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي غير المطروحة في الأسواق، ومنها Sora وذلك ضمن معرض يُقام في صالة “Strada Gallery” بنيويورك، ويمتد المعرض لثلاثة أسابيع، ويضم أعمالًا لفنانين متنوعين من باحثين وأكاديميين ومبدعين يعملون في الجمع بين الفن الرقمي والمادي.

ومنذ الكشف عن “سورا” في فبراير الماضي، شهد سوق الذكاء الاصطناعي لتوليد الفيديو تطورًا سريعًا. إذ قدمت العديد من الشركات الصينية نماذجها الخاصة، كما تستعد شركة Midjourney لإطلاق نموذج توليد الفيديو الخاص بها.