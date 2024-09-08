مقارنة بين هاتفي Honor Magic V3 و Pixel 9 Pro Fold

يُعد كل من Honor Magic V3 و Google Pixel 9 Pro Fold من أحدث الهواتف القابلة للطي أفقيًا على غرار الكتب، وكلا الهاتفين يتمتعان بتصاميم أنيقة لكن هاتف هونر يمتاز بأنه أنحف وأخف وزنًا من هاتف جوجل، كما يتفوق هاتف هونر على هاتف جوجل بسعة البطارية وسرعة الشحن، ومع ذلك يأتي هاتف Pixel 9 Pro Fold مع تحسينات متعددة مقارنةً بالجيل السابق، ويمتاز بأنه يعمل بأقوى معالج من جوجل، ويتضمن نظام كاميرا احترافيًا وشاشة داخلية أوسع من جميع الشاشات في الهواتف القابلة للطي الأخرى المتوفرة في الوقت الحالي.

من ناحية أخرى، يتمتع هاتف جوجل بمجموعة كبيرة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تسهل أداء العديد من المهام، ويأتي هذا الهاتف مع روبوت Google Gemini المدمج الذي يحل محل مساعد جوجل.

ولتتعرف المزيد عن مواصفات ومزايا كلا الهاتفين، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Honor Magic V3 و Google Pixel 9 Pro Fold:

1- هاتف Honor Magic V3 أنحف وأخف وزنًا من هاتف جوجل:

يمتاز هاتف Honor Magic V3 بأنه أنحف وأخف هاتف قابل للطي أفقيًا في الوقت الحالي، إذ يبلغ سُمكه وهو مطوي 9.2 ملم، ويبلغ وزنه 226 جرامًا، وأما هاتف جوجل Pixel 9 Pro Fold فيبلغ وزنه 257 جرامًا، ويبلغ سُمكه وهو مطوي 10.5 ملم.

تُحدث هذه المزايا فرقًا كبيرًا في الاستخدام اليومي، إذ تُسهل حمل الهاتف واستخدامه حتى بيد واحدة، ويمكن وضعه في الجيب بسهولة.

يأتي هاتف هونر أيضًا مع حافات منحنية وزوايا مستديرة، وأما هاتف جوجل القابل للطي فيأتي مع حافات مسطحة، ومع أن تصميم هاتف جوجل يبدو أكثر أناقة من تصميم هاتف هونر، فإن الحافات المنحنية في هاتف هونر تعزز الشعور بالراحة عند إمساك الهاتف باليد.

2- يحتوي Honor Magic V3 على شاشة داخلية مسطحة تمامًا:

حسنت جوجل الشاشة الداخلية في هاتف Pixel 9 Pro Fold بنحو كبير مقارنة بشاشة الطراز السابق، فقد زادت حجم الشاشة ليصبح 8 بوصات وهذا يعني أنها أكبر شاشة داخلية في الهواتف القابلة للطي المتوفرة في الوقت الحالي. وتدعم شاشة هذا الهاتف معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 2700 شمعة في المتر المربع.

حسنت جوجل أيضًا المفصل لتبدو الشاشة مسطحة تمامًا ولا تتضمن أي تجاعيد في المنتصف، ومع ذلك ما زالت بعض الانحناءات تظهر في منتصف الشاشة عند فتحها بالكامل، ولا يعاني هاتف Honor Magic V3 هذه المشكلة، ومع أن هناك ثنية في منتصف شاشته الداخلية التي تأتي بمقاس قدره 7.92 بوصات لكن لا يمكن رؤيتها بسهولة.

تدعم شاشة هاتف هونر معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا وتمتاز بسطوع يصل إلى 5000 شمعة في المتر المربع.

3- يضم هاتف Pixel 9 Pro Fold مزايا ذكاء اصطناعي متقدمة:

من الأسباب الرئيسية لاختيار هاتف Pixel 9 Pro Fold مزايا الذكاء الاصطناعي المضمنة فيه، إذ يأتي هذا الهاتف مع روبوت Gemini المدمج الذي يحل محل مساعد جوجل، كما يتضمن هذا الهاتف تطبيق Pixel Screenshots الذي يتيح لك البحث عن المعلومات المدمجة في لقطات الشاشة، وهناك أيضًا مزية Pixel Studio التي تتيح لك إنشاء الصور والملصقات بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من مزايا تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يتمتع هاتف جوجل بنظام أكثر شمولًا للذكاء الاصطناعي مقارنة بالعديد من الهواتف المنافسة، إذ يتضمن مزايا ذكاء اصطناعي في كل تطبيقاته مما يعزز تجربة استخدامه بنحو كبير.

وأما هاتف Honor Magic V3 فيدعم مجموعة محدودة من مزايا الذكاء الاصطناعي، وتتضمن:

ممحاة الذكاء الاصطناعي AI Eraser لإزالة العناصر غير المرغوب فيها بسهولة من الصور.

الترجمة وجهًا لوجه Face-to-Face Translation التي توفر ترجمة مباشرة لكلا الطرفين باستخدام كل من الشاشات الداخلية والخارجية.

الترجمة المباشرة للملاحظات Notes Live Translation التي تسجل الاجتماعات وتترجمها لحظيًا.

مزية الشاشة المريحة للعين HONOR Eye Comfort للمساعدة في التخفيف من قصر النظر الناتج عن استخدام الشاشة لمدة طويلة مع تقنية العناية بالعين المتقدمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

مزية Magic Portal التي تقدم توصيات مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، لا يمكن لهذه المزايا التنافس مع المزايا المتقدمة المتوفرة في هاتف جوجل.

4- يتمتع هاتف Honor Magic V3 ببطارية كبيرة تدعم الشحن السريع:

يحتوي هاتف هونر على بطارية تبلغ سعتها 5150 ميلي أمبير في الساعة يمكن أن تستمر بالعمل طوال اليوم بشحنة واحدة، وتدعم البطارية الشحن السلكي بقدرة تبلغ 66 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا.

وأما هاتف Pixel 9 Pro Fold فيحتوي على بطارية أصغر قليلًا من بطارية هاتف هونر وتبلغ سعتها 4650 ميلي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 21 واطًا والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 8 واط.

5- يتمتع هاتف Pixel 9 Pro Fold بدعم طويل لتحديثات نظام التشغيل:

سيحصل هاتف جوجل القابل للطي الجديد على تحديثات لنظام التشغيل وتحديثات أمنية لمدة تبلغ سبع سنوات، وأما هاتف هونر فسيحصل على أربع ترقيات لنظام التشغيل وخمس سنوات من التحديثات الأمنية.

6- السعر:

يُباع هاتف جوجل القابل للطي الجديد Pixel 9 Pro Fold بسعر يبدأ من 1800 دولار، وأما هاتف Honor Magic V3 فيُباع بسعر يبدأ من 1400 دولار.

المواصفات الكاملة لهاتفي Pixel 9 Pro Fold و Honor Magic V3:

Pixel 9 Pro Fold Honor Magic V3 المعالج معالج (Google Tensor G4) الثماني النوى والمُصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر. معالج (Snapdragon 8 Gen 2) من كوالكوم الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر. الشاشة الشاشة الداخلية الرئيسية من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 8 بوصات. الشاشة الخارجية من نوع (OLED)، بقياس قدره 6.3 بوصات. الشاشة الداخلية الرئيسية من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 7.92 بوصات. الشاشة الخارجية من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.43 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت. 256 أو 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 16 جيجابايت. 12 أو 16 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 40 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 10 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 20 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 20 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6e/ 7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G،

وشبكات Wi-Fi 7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 14. البطارية 4650 ميلّي أمبير في الساعة. 5150 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والأبيض. الأسود، والأخضر، والأحمر، والأبيض. الوزن 257 جرامًا. 226 جرامًا. السعر يبدأ من 1800 دولار . يبدأ من 1400 دولار.