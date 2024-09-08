آبل تعتزم تحسين خاصية التخطيط الكهربي للقلب في ساعتها الذكية

تستعد آبل لإعلان ساعتها الذكية الجديدة Apple Watch Series 10، التي ستتضمن ترقيات كبيرة تشمل حساسات ECG مُحسّنة للتخطيط الكهربي للقلب، ومقاومة أفضل للماء، بالإضافة إلى مزايا أخرى.

ووفقًا لما ذكرته مصادر داخلية لموقع “9to5mac” المتخصص في شؤون آبل، فإن ساعة Apple Watch Series 10 القادمة ستأتي مع مستشعر مُحدّث لمراقبة النبضات والتخطيط الكهربي للقلب، مما سيوفر نتائج أكثر دقة، ويتيح مزايا جديدة، مثل القدرة على اكتشاف انقطاع النفس في أثناء النوم، وسيحتاج المستخدمون إلى ارتداء الساعة بضعة أيام في أثناء النوم لتشخيص هذه الحالة.

وكانت آبل قد قدّمت ميزة التخطيط الكهربي للقلب في ساعتها الذكية منذ سنوات، وهي ميزة تساعد في اكتشاف بعض الحالات الطبية المتعلقة بالقلب، مثل الرجفان الأذيني AF أو بطء معدل ضربات القلب مقارنةً بالمعدل الطبيعي.

وستُعدل آبل طريقة معالجة البيانات الصحية، إذ ستستخدم خوارزميات جديدة في تطبيق الصحة Health في هواتف آيفون بدلًا من الساعة نفسها. ومن المتوقع أن تحصل ساعة Apple Watch Ultra 3 المرتفعة الثمن على التحسينات نفسها.

وستتمتع ساعة Apple Watch Series 10 بمقاومة محسنة للماء، إذ سيمكنها تحمل أنشطة الرياضات المائية حتى عمق قدره 20 مترًا، كما ستضيف آبل تطبيق “Depth” الخاص بقياس الأعماق، الذي كان حصريًا لساعة Apple Watch Ultra.

وعلى مستوى التصميم، قد تشهد الساعة تحسينات في السُمك الذي سيصبح أنحف، بالإضافة إلى زيادة قياس الشاشة، وتقديم واجهات جديدة.

ومن المنتظر الكشف عن ساعة Apple Watch Series 10 خلال حدث آبل القادم يوم الاثنين، إلى جانب إصدارات مُحدّثة من Apple Watch SE و Apple Watch Ultra.