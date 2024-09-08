آبل تروّج لتفوق ماك بوك آير M3 على حواسيب “كوبايلوت بلس” الجديدة

حدّثت آبل موادها التسويقية لحاسوبها المحمول ماك بوك آير بمعالج M3 مدعيةً أنه أسرع بنسبة تصل إلى 40% من أجهزة الحاسوب العاملة بنظام ويندوز والمزودة بمعالج Snapdragon X Elite التي تُعرف باسم “كوبايلوت بلس“.

ويأتي هذا التحديث قبل إطلاق آبل سلسلة ماك بوك برو المزودة بمعالج M4 في وقتٍ لاحق من هذا العام، إذ تسعى الشركة إلى جذب اهتمام عملاء أجهزة الحواسيب المحمولة، خاصة مع زيادة المنافسة مع الشركات الأخرى التي أطلقت حديثًا حواسيب محمولة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن مبادرة “كوبايلوت بلس”.

وكانت كوالكوم قد أطلقت حملتها التسويقية لمعالج Snapdragon X Elite مدعيةً أن هذا المعالج أسرع بنسبة قدرها 21% من معالج M3 من آبل.

ومع أن هذه الادعاءات ثبتت صحتها في اختبارات الأداء الواقعية، لكن آبل تقدّم نتائج مختلفة مشيرةً في موادها التسويقية الجديدة إلى تفوق معالج M3 بفارق كبير، وقد أجرت الشركة اختباراتها مقارنةً بحاسوب “سيرفيس لابتوب 7” من مايكروسوفت.

وادّعت آبل أيضًا أن معالجها يتمتع بتفوق إضافي بنسبة قدرها 25% في تصفح الويب.

ولم تذكر آبل شيئًا عن معالج M4، الذي يتمتع بأداء يفوق Snapdragon X Elite بنحو كبير، ولكنه متوفر حاليًا فقط في أجهزة آيباد برو الجديدة.

ومن الجدير بالذكر أن الأجهزة المزودة بمعالج Snapdragon X Elite تُعد منافسة لحواسيب ماك بوك آير على مستوى الأداء وعمر البطارية والتصميم، وهي متاحة في الأسواق منذ منتصف العام الجاري، كما ستصدر منها إصدارات جديدة خلال الربع الأخير من العام.