Xgimi تعلن جهاز عرض يحافظ على نظافة عدساته

أعلنت Xgimi إصدارًا مطورًا من جهاز العرض الليزري Aura. ويُعد جهاز Aura 2 الجديد أصغر وأخف وزنًا من سابقه مع توفير سطوع أكبر، إلى جانب وجود غطاء منزلق تلقائيًا يحمي عدسة جهاز العرض ويساعد في تقليل تراكم الغبار.

وتقول الشركة إن جهاز Aura 2 ينتج ما يصل إلى 2300 لومن ISO من السطوع من خلال تقنية Dual Light 2.0 التي تستخدم مزيجًا من الليزر ومصابيح LED، مما يُحسن أداء Aura 2 عند استخدامه في الغرف.

وتزعم Xgimi أن جهاز Aura 2 يمكنه عرض صورة بحجم يتراوح ما بين 90 بوصة و 150 بوصة، اعتمادًا على مدى بعده عن الحائط. ويوفر Aura 2 دقة فيديو قدرها 4K مع تحسينات HDR10.

ومن السهل إدماج جهاز Aura 2 في إعداد المسرح المنزلي، إذ يزن الجهاز نحو 9 كغ. ويوفر الجهاز الصوت من خلال أربعة مكبرات صوت Harman Kardon بقوة قدرها 15 واطًا، في حين يتضمن دعم HDR تنسيقات Dolby Vision و HLG و IMAX Enhanced.

وسهلت Xgimi إعداد جهاز العرض من خلال أدوات محاذاة الصور التلقائية، ويشمل ذلك اكتشاف العرض وتثبيته عبر شاشة موجودة على الحائط أو تصحيح الصورة عند العرض على جدران عادية ليست مسطحة كليًا عبر تكييف تسطيح الحائط وتكييف لون الحائط وإسقاط العين الذكي، إذ تخفت الصورة إذا وضعت رأسك أمام عدسة جهاز العرض.

وأضافت Xgimi مستشعر حركة يمكنه اكتشاف دخولك أو مغادرتك للغرفة. ويوفر هذا المستشعر الطاقة، كما أنه مفيد للعملاء الذين يحبون تشغيل شاشة توقف أو عرض شرائح للصور عبر التلفاز.

وعند إيقاف تشغيله، يحتوي Aura 2 أيضًا على غطاء متحرك ينزلق فوق الجزء العلوي من جهاز العرض للمساعدة في تقليل كمية الغبار والأوساخ التي تتجمع على العدسة، وهي نقطة ضعف شائعة مع أجهزة العرض ذات المدى القصير.

وتطرح Xgimi جهاز Aura 2 بسعر قدره 2700 دولار، وهو أغلى بنحو 200 دولار مقارنةً بسعر جهاز Aura الأصلي عندما ظهر أول مرة في عام 2021.

وإلى جانب جهاز Aura 2، أعلنت Xgimi إصدارًا جديدًا من أجهزة العرض المحمولة MoGo بتصميم جديد كليًا.

ويأتي MoGo 3 Pro بوزن قدره 1.1 كغ، ويوفر رأس جهاز عرض دوار قائم على LED يمكنه إنشاء صور بدقة قدرها 1080 بكسل مع سطوع يصل إلى 450 لومن ISO.

ويحتوي الجهاز على تطبيقات بث من خلال منصة Google TV، ويمكن استخدامه أيضًا مع دونجل بث، إذ يحتوي جهاز العرض على منفذ Micro HDMI.

كما يمكنك استخدامه بصفته مكبر صوت فقط. وعلى عكس معظم أجهزة العرض المحمولة، يفتقر MoGo 3 Pro إلى بطارية مدمجة.

ولا يتضمن الجهاز شاحنًا محمولًا، مع أن Xgimi ابتكرت ملحقًا اختياريًا متعدد الأغراض يسمى حامل Powerbase، الذي يتميز ببطارية قابلة لإعادة الشحن يمكنها تشغيل جهاز العرض.

وتطرح Xgimi جهاز العرض MoGo 3 Pro للبيع بسعر قدره 450 دولارًا، في حين تطرح حامل Powerbase للبيع بسعر قدره 130 دولارًا.