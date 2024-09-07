Tecno تعلن رؤيتها للذكاء الاصطناعي AI Vision

أعلنت Tecno رؤيتها للذكاء الاصطناعي AI Vision في معرض IFA Berlin 2024. وتكشف AI Vision عن سلسلة من وظائف الذكاء الاصطناعي التي من شأنها تعزيز الإنتاجية وتوفير قيمة عملية وتقديم متعة إبداعية.

ومن المفترض طرح هذه المزايا العملية قريبًا عبر النظام البيئي للأجهزة الذكية من الشركة لتعزيز الحياة اليومية للمستخدمين.

وتشهد AI Vision استفادة Tecno من قوة وإمكانات الذكاء الاصطناعي من أجل توفير الإبداع والراحة والإنتاجية لمستهلكيها العالميين، وتعزيز التبني المبكر للذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة والسماح للمستهلكين بالاستمتاع بفوائد الذكاء الاصطناعي منذ مراحله الأولى.

ويوجد مساعد الذكاء الاصطناعي Ella المحدث في قلب رؤية العلامة التجارية للذكاء الاصطناعي، ويتصل مساعد الذكاء الاصطناعي بروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي من جوجل Gemini.

ويتمتع Ella بوظيفة المحادثة Smart Q&A، مما يعني أنه يمكنه الدخول في محادثات معك بدلًا من تقديم استجابة واحدة لكل تفاعل.

ومن المهام البسيطة إلى المشكلات المعقدة، أصبح المساعد الذكي من Tecno الآن مستعدًا لمساعدة المستخدمين على مدار الساعة.

كما توفر Tecno ميزة الترجمة في الوقت الفعلي Real-Time Translation من أجل تحويل الكلام إلى نص أثناء المكالمات الهاتفية أو في المواقف وجهًا لوجه، مما يمكّن المستخدمين من المشاركة في محادثات عالمية طليقة.

وتولد ميزة AI Writing ملخصات لمحتوى النص، وتراجعه، وتعيدة كتابته بأي أسلوب تريده، كما تولد نصوصًا جديدة كليًا.

وتتيح ميزة AI Search للمستخدمين تعرف العالم من خلال وضع دائرة حول شيء ما عبر شاشتهم للحصول على المعلومات.

وتسمح لك ميزة AI Artboard بإنشاء عالم من التحف الفنية عبر مجموعة من الأساليب بناءً على مطالبة نصية فقط.

وتزيل ميزة AI Erase الأشخاص أو الأشياء من الصور، في حين تتيح لك ميزة AI Portrait Beautification تحديد مظهرك لرفع مستوى اللقطات.

وتسمح لك ميزة AI Cutout بتحديد أجزاء من الصورة واستخراجها لتبادلها في الدردشة أو إنشاء صور جديدة منها.

وبالإضافة إلى الصور، يمكن للمستخدمين استكشاف عالم الفيديو باستخدام AI Video Production، إذ تساعدك هذه الميزة في كتابة النصوص وإضافة الترجمات في المنشورات.