لماذا ستصبح النماذج اللغوية الصغيرة أكثر شعبية من النماذج اللغوية الكبيرة؟

برزت النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) مع إصدار ChatGPT من OpenAI. ومنذ ذلك الحين، أطلقت العديد من الشركات أيضًا نماذج لغوية كبيرة خاصة بها، ولكن المزيد من الشركات تميل الآن نحو النماذج اللغوية الصغيرة (SLMs).

فقد بدأت نماذج (SLMs) بالانتشار بنحو كبير في الوقت الحالي مع إطلاق أبرز الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي نماذج لغوية صغيرة، مثل: شركة Open AI، وجوجل ومايكروسوفت و Anthropic وميتا.

هذه النماذج أكثر ملاءمة للمهام البسيطة ولا تتطلب موارد كبيرة، لذلك من المتوقع أن تسيطر على قطاع الذكاء الاصطناعي أكثر من النماذج اللغوية الكبيرة، ومع ذلك لن تختفي النماذج اللغوية الكبيرة، بل ستستخدم في التطبيقات المتقدمة.

إليك المزيد من التفاصيل عن نماذج (SLMs) وكيف تختلف عن النماذج اللغوية الكبيرة ولماذا ستُشكل هذه النماذج مستقبل الذكاء الاصطناعي؟

أولًا: ما النماذج اللغوية الصغيرة؟

النموذج اللغوي الصغير (SLM) هو نوع من نماذج الذكاء الاصطناعي يتضمن مَعلمات قليلة، ومثل النماذج اللغوية الكبيرة يمكن لنماذج SLM إنشاء النصوص وأداء العديد من المهام الأخرى. ومع ذلك، تستخدم هذه النماذج مجموعات بيانات أقل للتدريب، ولديها معلمات أقل، وتتطلب قوة حسابية أقل للتدريب والتشغيل مقارنةً بالنماذج الكبيرة.

من ناحية أخرى، تركز (SLMs) في الوظائف الرئيسية، ويمكن إدماجها في الأجهزة المختلفة، مثل الأجهزة المحمولة. على سبيل المثال: يعد نموذج Gemini Nano من جوجل نموذجًا لغويًا صغيرًا ويعمل على الأجهزة المحمولة. وبسبب حجمه الصغير، يمكن تشغيل Nano في الهاتف نفسه واستخدامه دون اتصال بشبكة الإنترنت.

بالإضافة إلى نموذج Nano من جوجل، هناك العديد من النماذج اللغوية الصغيرة الأخرى من الشركات الرائدة والناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. وأبرزها:

نموذج Phi-3 من مايكروسوفت.

نموذج GPT-4o mini من OpenAI.

نموذج Claude 3 Haiku من Anthropic.

نموذج Llama 3 من ميتا.

ثانيًا: أبرز الفروق بين النماذج اللغوية الصغيرة والنماذج اللغوية الكبيرة:

إن الفرق الرئيسي بين النماذج اللغوية الصغيرة والنماذج اللغوية الكبيرة هو حجم النموذج الذي يقاس بحسب عدد المعلمات. وعادةً تحتوي نماذج (SLMs) على ملايين أو ما يصل إلى بضعة مليارات من المعلمات، وتحتوي النماذج اللغوية الكبيرة على أكثر من ذلك وقد يصل عددها إلى تريليونات.

على سبيل المثال: يحتوي نموذج GPT-3 الذي صدر في عام 2020، على 175 مليار مَعلمة، وأما نموذج GPT-4 فيحتوي على قرابة 1.76 تريليون مَعلمة، وأما نماذج (SLMs) مثل: Phi-3-mini و Phi-3-small و Phi-3-medium من مايكروسوفت فتحتوي على 3.8 و7 و 14 مليار معلمة على التوالي.

الفرق الآخر بين (SLMs) و (LLMs) كمية البيانات المستخدمة للتدريب؛ إذ تدرّب نماذج (SLMs) على كميات أصغر من البيانات مقارنةً بالنماذج اللغوية الكبيرة، ويؤثر هذا الأمر في قدرة النموذج على حل المهام المعقدة. وهذا يعني أن النماذج اللغوية الكبيرة مناسبة لحل أنواع مختلفة من المهام المعقدة التي تتطلب قدرات التفكير المتقدمة، وأما (SLMs) فهي مناسبة للمهام السهلة.

ثالثًا: لماذا ستصبح النماذج اللغوية الصغيرة شائعة أكثر من النماذج اللغويةالكبيرة؟

في معظم حالات الاستخدام الشائعة للنماذج اللغوية، تتمتع نماذج (SLMs) بوضع أفضل من (LLMs) يسمح لها بأن تصبح النماذج السائدة التي تستخدمها الشركات والمستهلكون لأداء مجموعة متنوعة من المهام. ومع أن النماذج اللغوية الكبيرة تتمتع بمزايا عديدة تجعلها قادرة على حل المهام المعقدة، فإن (SLMs) ستصبح أكثر شعبية في المستقبل وذلك للأسباب التالية:

1- التكلفة المنخفضة للتدريب والصيانة:

تحتاج نماذج (SLMs) إلى بيانات أقل للتدريب مقارنة بنماذج (LLMs)، مما يجعلها الخيار الأكثر قابلية للتطبيق للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة ذات بيانات التدريب المحدودة أو التمويل المحدود أو كليهما. تتطلب نماذج LLMs كميات كبيرة من بيانات التدريب، وهذا يعني أنها تحتاج إلى موارد حسابية كبيرة للتدريب والتشغيل.

ولتوضيح الأمر، أكد الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان، أن تدريب نموذج GPT-4 كلّف الشركة أكثر من 100 مليون دولار، وكان ذلك في أثناء حديثه في حدث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وفقًا لموقع Wired.

مثال آخر هو نموذج OPT-175B من ميتا؛ إذ تقول الشركة أنها دربت هذا النموذج باستخدام ما يبلغ 992 وحدة معالجة رسومية من نوع NVIDIA A100 وتكلفة كل وحدة تبلغ قرابة 10000 دولار وذلك وفقًا لموقع CNBC. وهذا يعني أن تكلفة التدريب تبلغ قرابة 9 ملايين دولار، دون تضمين نفقات أخرى مثل: الطاقة والرواتب والمزيد.

بالنظر إلى هذه الأرقام، ليس من المجدي للشركات الصغيرة والمتوسطة تدريب نماذج لغوية كبيرة (LLMs) وأما نماذج (SLMs) فتتطلب موارد أقل وتكلفة تشغيل أقل، مما يسهل للعديد من الشركات تطويرها واستخدامها.

2- سرعة الاستجابة:

سرعة الاستجابة مجال آخر تتفوق فيه نماذج (SLMs) على نماذج (LLMs) نظرًا إلى حجمها الصغير؛ إذ تتمتع نماذج (SLMs) بزمن انتقال أقل وهي أكثر ملاءمة للأنظمة التي تتطلب استجابات سريعة مثل: أنظمة الاستجابة الصوتية الخاصة بالمساعدين الرقميين.

كما تعني القدرة على تشغيل هذه النماذج على الجهاز أن طلبك لا يحتاج إلى الانتقال إلى الخوادم عبر الإنترنت والعودة للرد على استفسارك، مما يؤدي إلى استجابات أسرع مقارنةً بالنماذج الكبيرة.

3- الدقة العالية:

تدرّب نماذج LLMs الحالية باستخدام مجموعات بيانات كبيرة من بيانات الإنترنت، وقد لا تكون دقيقة دائمًا، لذلك لا ينبغي أن تثق بكل ما يقوله روبوت الدردشة. من ناحية أخرى، تُدرّب نماذج (SLMs) باستخدام بيانات محدودة وعالية الجودة؛ مما يجعلها تتمتع بدقة أعلى من (LLMs).

ومن ناحية أخرى، يمكن ضبط (SLMs) بنحو أكبر من (LLMs) من خلال التدريب المركّز على مهام أو مجالات محددة، مما يؤدي إلى دقة أفضل في تلك المجالات مقارنة بالنماذج الكبيرة.

4- إمكانية التشغيل على الأجهزة:

تتطلب نماذج (SLMs) قوة حسابية أقل من (LLMs) وهذا يعني إمكانية إدماجها في الأجهزة مثل الهواتف الذكية والمركبات الذاتية القيادة، وهذا يوفر العديد من المزايا لكل من الشركات والمستخدمين؛ إذ تساعد نماذج (SLMs) في الحفاظ على خصوصية بيانات المستخدمين لأنها تعالج مطالبات وبيانات المستخدم محليًا بدلًا من إرسالها إلى السحابة، كما أن ذلك مهم للشركات؛ لأنها لن تحتاج إلى تشغيل خوادم كبيرة للتعامل مع مهام الذكاء الاصطناعي.