كوالكوم تطور نظارات واقع مختلط ذكية بالتعاون مع سامسونج وجوجل

صرح الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم، كريستيانو أمون، بأن الشركة تعمل مع سامسونج وجوجل لاستكشاف مجموعة من نظارات الواقع المختلط المرتبطة بهاتف ذكي.

وتتخذ مصممة الرقاقات نهجًا مختلفًا عن آبل، التي أطلقت نظارة الواقع المختلط الكبيرة الحجم فيجين برو.

وفي العام الماضي، أبرمت كوالكوم وسامسونج وجوجل شراكة لتطوير تقنية الواقع المختلط، ويشير الواقع المختلط إلى مزيج من الواقع المعزز والواقع الافتراضي ينطوي غالبًا على صور رقمية تتراكب على العالم الحقيقي أمامك.

وتُعد تعليقات أمون من بين أولى التعليقات التي تلقي الضوء على المشروع. وقال أمون: “أتوقع من هذه الشراكة أن تسمح لكل من لديه هاتف ذكي أن يشتري نظارات مصاحبة تتناسب معه”.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم إلى نظارات راي بان الذكية من ميتا التي تبدو مثل النظارات الشمسية العادية مع أنها متصلة لاسلكيًا بالهاتف الذكي ولديها كاميرا مدمجة ومساعد صوتي مدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي Llama من ميتا.

وجعلت كوالكوم الواقع المختلط مجالًا رئيسيًا للاستهداف، إذ تعمل على تنويع أعمالها خارج الهواتف الذكية. وتمتلك الشركة شريحة تسمى Snapdragon AR1 Gen 1 مصممة للنظارات الذكية.

وكانت كوالكوم تروج لحقيقة مفادها أن شرائحها المختلفة عبر الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب تسمح لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بالعمل عبر الجهاز بدلًا من معالجتها في السحابة.

ولا تزال نظارات الواقع الافتراضي والواقع المعزز بمنزلة سوق صغيرة مقارنةً بالهواتف الذكية. وتتوقع شركة أبحاث السوق IDC شحن نحو 9.7 ملايين نظارة واقع افتراضي وواقع معزز هذا العام، وهو أقل بكثير من توقعات شحن نو 1.23 مليار هاتف ذكي.

وتتركز الشكاوى فيما يتعلق بأجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز على أنها غير مريحة عند الارتداء، ويمكن لمجموعة من النظارات الذكية حل هذه المشكلة وجلب جهاز مناسب إلى سوق الواقع المختلط.

وقال أمون: “أعتقد أننا بحاجة إلى الوصول إلى النقطة التي لن يختلف فيها ارتداء النظارات الذكية عن ارتداء النظارات العادية أو النظارات الشمسية”.

ولا تزال التفاصيل عن المشروع ضئيلة للغاية منذ إعلان الشراكة في شهر فبراير 2023. ولم تحدد الشركات أبدًا نوع الجهاز الذي تطوره.

وأشارت معظم الشائعات إلى أن الجهاز قد يكون نظارة الواقع المختلط من سامسونج التي من المفترض طرحها بصفتها منافسة لنظارة فيجين برو من آبل.

كما روجت جوجل لنظارات الواقع المعزز النموذجية التي تشغل مساعد الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط القادم المسمى Project Astra.