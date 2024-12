سوني تشوق للمنصة القادمة PlayStation 5 Pro

نشرت سوني نظرة أولى عن ما خططت له للاحتفال بالذكرى الثلاثين لجهاز بلاي ستيشن PlayStation ويبدو من المرجح أن يكون جهاز PlayStation 5 Pro جزءًا من الحفل.

وتضمنت المواد التسويقية بطريقة مخفية ما قد يكون صورة للجيل القادم من منصة PlayStation 5 المنتظر بشدة.

وعند تكبير صورة العرض الترويجي تظهر منصة مشابهة لمنصة PlayStation 5، مع أنها لا تتطابق مع مظهر أي منتج بلاي ستيشن سابق أو حالي.

ومن الواضح أن هذا ليس إعلانًا رسميًا أو تأكيدًا بخصوص الجهاز الجديد PlayStation 5 Pro، مع أنه من الصعب تجاهل مدى تشابه الصورة الظلية لهذه المنصة مع رسم PlayStation 5 Pro الذي تسرب في أواخر شهر أغسطس.

وتحل الذكرى السنوية الثلاثين لظهور منصة بلاي ستيشن في تاريخ 3 ديسمبر، ويتوافق هذا التاريخ مع الشائعات المتداولة في وقت سابق من هذا العام بأن إصدار PlayStation 5 Pro قد يصل في الوقت المناسب للتسوق في العطلات.

وإلى جانب التكهنات بخصوص PlayStation 5 Pro، نشرت سوني رسميًا بعض الأخبار بخصوص كيفية تخطيطها للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين.

وتخطط الشركة لإتاحة بعض الموسيقى التصويرية الرقمية من ألعابها أول مرة عبر سبوتيفاي، ويشمل ذلك God of War و God of War II و God of War: Ghost of Sparta و Twisted Metal و Starhawk و Unit 13.

كما تهدف سوني إلى عقد حدث لتعريف اللاعبين أول مرة بسلسلة Gran Turismo، إلى جانب طرح مجموعة جديدة من المنتجات تسمى Shapes of Play مستوحاة من ألوان منصات بلاي ستيشن وأشكالها.

وتتكون المجموعة من Shapes of Play: Battle، وهي لعبة لوحية يمكنك من خلالها تحدي صديق لترتيب أربعة أشكال مختلفة من اللون نفسه عبر اللوحة للفوز؛ و Shapes of Play: Create، وهي مجموعة من الكتل المغناطيسية التي يمكنك وضعها في أي اتجاه لإنشاء أشكال ممتعة؛ و Shapes of Play: Recharge، التي تتيح لك تجربة طريقة جديدة لإراحة يديك.

وبمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين، تتيح سوني التقاط الصور التذكارية في منطقة مركز لعبة Astro Bot.