تيليجرام تعلن مزايا جديدة لمكافحة المحتوى غير المشروع

حدد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام، بافل دوروف، نهجًا جديدًا للمنصة، وأعلن تعطيل بعض المزايا القديمة.

وتأتي هذه التغييرات بعد اعتقاله في فرنسا في الشهر الماضي، وتؤثر في منشورات المدونة المضمنة وميزة الأشخاص القريبين القائمة على الموقع.

وجاءت التغييرات في الوقت الذي يحاول فيه دوروف عكس سمعة تيليجرام بصفتها مركزًا للنشاط الإجرامي الذي جاء نتيجة لسياسات الإشراف المتساهلة.

وفي أواخر شهر أغسطس، اعتقلت السلطات الفرنسية دوروف واتهمته بتمكين المعاملات غير القانونية والتواطؤ على توزيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وقال دوروف في أول بيان له بعد الاعتقال: “تسببت الزيادة المفاجئة في عدد مستخدمي تيليجرام إلى 950 مليونًا في مشكلات النمو التي سهلت على المجرمين إساءة استخدام المنصة. لهذا السبب، فإن هدفي الشخصي هو التحقق من تحسن الأمور في هذا الصدد”.

وأضاف: “قيل لي إنني قد أكون مسؤولًا شخصيًا عن الاستخدام غير القانوني لأشخاص آخرين لمنصة تيليجرام، لأن السلطات الفرنسية لم تتلق ردودًا من تيليجرام”.

وأعادت المنصة صياغة بعض سياساتها المتعلقة بالدردشات الخاصة والإشراف، وأضافت توزيعات النجوم وتمكين وضع القراءة للمتصفح داخل التطبيق.

وأصبح بإمكان مالكي القنوات والمجموعات استضافة السحوبات للترويج للمجتمعات ومكافأة الأعضاء بالجوائز، ويكسبون في المقابل تعزيزات تتيح لهم إمكانية نشر قصص القناة ومزايا أخرى.

وقال دوروف إن الخدمة أوقفت تحميل الوسائط الجديدة إلى أداة التدوين المستقلة Telegraph لأنها قد أُسيء استخدامها من الجهات المجهولة.

وأطلقت تيليجرام أداة التدوين المستقلة Telegraph في عام 2016، وتتيح لأي شخص إنشاء منشور مجهول الهوية، وتحميل الوسائط، ومن ثم نشر صفحة الويب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تيليجرام.

وأفاد باحثو الأمن أن الجهات السيئة تستخدم الأداة لتنفيذ عمليات احتيال التصيد من خلال إنشاء صفحات وهمية لمواقع الويب أو إشعارات تخدع المستخدمين لإفشاء المعلومات الشخصية.

كما أزالت تيليجرام ميزة الأشخاص القريبين التي تتيح لك العثور على مستخدمين آخرين في منطقتك وإرسال رسائل إليهم.

ويقول دوروف إن الميزة واجهت مشكلات مع الروبوتات والمحتالين ولم يستخدمها سوى أقل من 0.1 في المئة من المستخدمين.

وتستبدل المنصة هذه الميزة بميزة الأعمال التجارية القريبة، مما يسمح للشركات المشروعة والموثقة بعرض المنتجات وقبول المدفوعات.

🎉 Telegram has reached 10 million paid subscribers. 10 million people are now enjoying Telegram Premium!

🆕 Today, we’re introducing new features while phasing out a few outdated ones.

⛔️ We’ve removed the People Nearby feature, which was used by less than 0.1% of Telegram…

— Pavel Durov (@durov) September 6, 2024