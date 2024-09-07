الكشف عن الجهاز اللوحي TCL NxtPaper 14 بشاشة مميزة

كشفت شركة TCL عن الجهاز اللوحي الجديد NxtPaper 14 الذي يأتي بشاشة كبيرة وبطارية ضخمة، كما أعلنت الشركة إتاحة الجهاز اللوحي الآخر Tab 11 Gen 2 للبيع، وهو الجهاز الذي قدمته لأول مرة مطلع العام الجاري.

ويأتي جهاز NxtPaper 14 بشاشة NxtPaper 3.0 المريحة للعين التي يبلغ قياسها 14.3 إنشًا، وهي تحاكي شاشات الحبر الإلكتروني المخصصة لقراءة الكتب الإلكترونية، إذ تعمل الشاشة على حجب الضوء الأزرق الضار بنسبة تصل إلى 61% مع الحفاظ على جودة الصور، وتأتي الشاشة بدقة قدرها 2400 × 1600 بكسل وسطوع يصل إلى 400 شمعة، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتزًا، وتدعم الشاشة قلم TCL T-Pen للكتابة والرسم.

ويتميز الجهاز أيضًا بوجود زر يتيح التبديل السريع بين أوضاع الشاشة العادية والورقية والورقية الملونة.

ويضم جهاز NxtPaper 14 بطارية كبيرة سعتها 10,000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 33 واطًا، ويأتي الجهاز بمعالج Helio G99 من ميدياتيك، مع ذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت. و يدعم الجهاز الاتصال بشبكة الواي فاي فقط، ولا يحتوي على منافذ لبطاقات الاتصالات أو بطاقات التخزين الخارجية.

وفيما يتعلق بالكاميرات، يحتوي الجهاز اللوحي على كاميرا خلفية بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع خاصية التركيز التلقائي، وكاميرتين أماميتين بدقة قدرها 13 و5 ميجابكسل، ويدعم الجهاز فتح القفل باستخدام ميزة تعرّف الوجه، نظرًا إلى عدم وجود حساس لبصمات الأصابع.

ويعمل جهاز NxtPaper 14 بنظام التشغيل أندرويد 14، ومن المتوقع أن يتوفر في العديد من الأسواق حول العالم، ومنها أسواق الشرق الأوسط بسعر يعادل 400 يورو.

وأما جهاز ‏TCL Tab 11 Gen 2 فهو يُعد خيارًا اقتصاديًا، وهو يحمل شاشة NxtVision قياسها 11 إنشًا، ومعالج Helio G80 وذاكرة عشوائية قدرها 6 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت قابلة للزيادة، وبطارية سعتها 8,000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة قدرها 18 واطًا، وسيتوفر بسعر قدره 200 يورو.