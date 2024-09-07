إل جي تكشف عن شاشات قابلة للتمدد

طرحت إل جي خلال أسبوع الموضة في سيول ابتكارًا جديدًا يتعلق بالشاشات المرنة والشفافة، وهو الشاشة القابلة للتمدد.

ووفقًا للشركة الكورية الجنوبية، فإن شاشاتها القابلة للتمدد يمكن تمديدها وطيها ولفها بحرية، الأمر الذي من شأنه أن يحدث ثورة في تكنولوجيا الأجهزة القابلة للارتداء.

وعرضت إل جي الشاشات القابلة للتمدد بصفتها جزءًا من مفاهيم الملابس والحقائب خلال حدث الموضة الكوري لعام 2025.

وتختلف الشاشات القابلة للتمدد كليًا عن العرض التقني الأولي لتلك الشاشات الذي عرضته إل جي في عام 2022.

وكان النموذج الأولي بتقنية micro-LED قابلًا للتمدد من 12 بوصة إلى 14 بوصة مع الحفاظ على كثافة عالية قدرها 100 بكسل في البوصة على مستوى الشاشة العادية وطيف الألوان الكامل، ويمكن طيه أو ثنيه دون أن يتلف.

وبصفته جزءًا من ظهورها أول مرة في أسبوع الموضة، وضعت إل جي الشاشات ضمن ملابس عارضات الأزياء.

وتتيح الشاشات القابلة للتمدد إمكانية تغيير التصاميم والألوان من لحظة إلى أخرى، وتوجد ضمن الملابس والأكمام وحقائب اليد الصغيرة.

وقال مصمم الأزياء الكوري تشونغ تشونغ لي في بيان صحفي: “تؤثر الشاشات القابلة للتمدد في صناعة الأزياء من خلال السماح بتنفيذ التصاميم التي لم يكن من الممكن تخيلها في السابق”.

ومن أجل جعلها مرنة، طورت الشركة مادة الطبقة الأساسية من السيليكون المماثل للسيليكون المستخدم في العدسات اللاصقة، مع مصابيح microLED أقل من 40 ميكرومتر بصفتها مصدرًا للضوء.

وتبحث إل جي عن استخدام تجاري لهذه التكنولوجيا، إذ يمكن ربط الشاشات بالملابس وبالجلد أيضًا.

وفي حال ربطت الشركة الشاشة ببطارية أو مصدر طاقة، فإن بإمكانها أن تجلب شاشات خفيفة الوزن إلى أذرعنا قابلة للتمدد.

ولم توضح إل جي ما هي دقة الشاشة أو ما هي القيود المفروضة على حجم الشاشة، كما أنه من غير الواضح كيفية تشغيلها.

ومن الواضح أن هذا النموذج الأولي أصبح أكثر قابلية للاستخدام منذ قدمت إل جي المفهوم أول مرة.

وتلاحظ الشركة الكورية الجنوبية في بيانها الصحفي أن الشاشات القابلة للتمدد قد تُحدِث ثورة في الحياة اليومية من خلال تمكين عصر من أجهزة تكنولوجيا المعلومات القابلة للارتداء أو الربط بالجسم.

ولا تُعد إل جي الشركة الوحيدة التي تطور أجهزة قابلة للتمدد، إذ عرضت سامسونج في عام 2021 شاشة قابلة للتمدد بتقنية OLED يمكن ربطها ببشرتك. كما حصلت آبل هذا العام على براءة اختراع لشاشة قابلة للتمدد.