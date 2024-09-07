أدوات ذكاء اصطناعي للمحاسبة والإدارة المالية

إن الإدارة المالية الفعّالة أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح التجاري والشخصي، ومع استمرار تطور التكنولوجيا، ظهر الذكاء الاصطناعي في مجال المحاسبة لتقديم حلول مبتكرة لتسهيل العمليات، والحد من الأخطاء، وأتمتة المهام الروتينية؛ مما يساعد في التركيز في المهام المعقدة وتطوير الشركة بدلًا من إضاعة الكثير من الوقت في المهام الروتينية.

في هذا المقال سنذكر مجموعة أدوات محاسبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تلبي الاحتياجات المتنوعة للشركات والأفراد:

1- أداة Vic.ai:

Vic.ai هي أداة محاسبة متقدمة تستفيد من خوارزميات التعلم الآلي المتطورة لأتمتة وتبسيط مهام التمويل المختلفة؛ إذ يمكن لهذه الأداة تحليل الفواتير وتصنيفها ومعالجتها تلقائيًا بدقة استثنائية؛ مما يحدّ من الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا، ويقلل الأخطاء البشرية.

ومن أبرز مزايا Vic.ai قدرتها على محاكاة عملية اتخاذ القرار البشري؛ مما يمكنها من إدارة سير عمل الحسابات بالكامل باستقلالية تامة؛ وهذا بدوره يعزز الإنتاجية ويتيح لموظفي قسم التمويل والمحاسبة تحويل تركيزهم إلى الأنشطة المعقدة مثل: التحليل المالي وإدارة علاقات الموردين، بدلًا من المهام الروتينية.

من ناحية أخرى، تضمن آلية التعلم المستمر في Vic.ai تكيّف نظام الذكاء الاصطناعي مع العمليات والمتطلبات الفريدة لكل شركة بمرور الوقت؛ مما يؤدي إلى عمليات أكفأ وأدق.

2- أداة Gridlex:

Gridlex هي أداة متعددة الاستخدامات، وهي مصممة لتسهيل العمليات وتعزيز الإنتاجية عبر مختلف الصناعات، أي أن استخدامها لا يقتصر على قطاع المحاسبة، ومع ذلك فإن Gridlex تقدم مجموعة من المزايا التي تساعد في إدارة علاقات العملاء وخدمة العملاء وإدارة البيانات الرئيسية والمحاسبة، كما أن طبيعة الأداة القابلة للتخصيص تتيح للمؤسسات استخدامها بالطريقة التي تلبي احتياجاتها الفريدة.

ومن المزايا البارزة لأداة Gridlex وحدة المحاسبة وتخطيط موارد المؤسسات التي تُعرف باسم Gridlex Sky، وهي مزية تتيح للشركات إدارة شؤونها المالية بفعالية، وتوفر إمكانيات مثل: الفوترة وإدارة الفواتير وتسوية الحسابات المصرفية، بالإضافةً إلى أتمتة العمليات المالية وتقليل الحسابات اليدوية، وتساعد الرؤى التي توفرها هذه الأداة الشركات في تحليل بياناتها المالية، وتسهيل اتخاذ القرارات المستنيرة والتخطيط الإستراتيجي.

3- أداة Bill:

Bill هي أداة محاسبة شاملة قائمة على السحابة ومصممة لتحسين عمليات المحاسبة للشركات من جميع الأحجام، وتستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتسهيل إدارة الفواتير وتسريع سير العمل وأتمتة معالجة عمليات الدفع؛ كل هذا من شأنه تقليل الوقت المستغرق لإنجاز المهام المالية مع تقليل الأخطاء التي تحدث غالبًا في العمليات اليدوية.

من أبرز مزايا Bill قدرتها على التكامل السلس مع أنظمة المحاسبة الشائعة مثل: QuickBooks و Xero و NetSuite؛ مما يضمن مزامنة البيانات لحظيًا ويوفر رؤية محسنة للعمليات المالية، كما أن واجهة المستخدم فيها سهلة الاستخدام وتتضمن العديد من الخيارات القابلة للتخصيص.

تساعد Bill المؤسسات في السيطرة على نفقاتها، وتعزيز علاقاتها مع البائعين، وتخصيص المزيد من الوقت والجهد لتطوير الشركة بدلًا من إنجاز المهام المالية الروتينية.

4- أداة TurboDoc:

TurboDoc هي أداة محاسبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مخصصة لأتمتة معالجة الفواتير والإيصالات، وتستخدم نظام تعرّف الحروف الضوئي (OCR) لاستخراج البيانات بدقة من المستندات بسرعة تبلغ في المتوسط ​​1.2 ثانية لكل صفحة؛ مما يلغي الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا، ويقلل من الوقت والجهد المطلوبين لمعالجة المستندات المالية، إضافةً إلى تقليل مخاطر الخطأ البشري.

تتضمن هذه الأداة واجهة سهلة الاستخدام؛ مما يمكّن الشركات من تحليل البيانات وتجميع التقارير ومقارنة المعلومات المالية عبر الأقسام المختلفة بسهولة.

من ناحية أخرى، تركز TurboDoc في الحفاظ على أمان البيانات من خلال استخدامها لأنظمة التشفير على مستوى المؤسسة لحماية المعلومات المالية الحساسة، كما يسمح التكامل السلس لهذه الأداة مع خدمات البريد الإلكتروني الشهيرة مثل جيميل بأتمتة معالجة المستندات مباشرة من صناديق الوارد الخاصة بالمستخدمين؛ مما يُسهّل سير العمل ويعزز الإنتاجية.

5- أداة Booke:

Booke هي أداة محاسبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لأتمتة بعض العمليات المالية للشركات، إذ يمكن لهذه الأداة أتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلًا مثل تسوية المعاملات وتصنيفها؛ مما يقلل الجهد ويعزز الدقة، كما تمتاز الخوارزميات الذكية للأداة بالقدرة على استخراج البيانات من المستندات المالية لحظيًا؛ مما يضمن تحديث السجلات المالية باستمرار.

ومن أبرز مزايا Booke قدرتها على التكامل مع برامج المحاسبة الشهيرة مثل: Xero و QuickBooks و Zoho Books؛ مما يضمن سلاسة سير العمل وتقليل تعطيل العمليات الحالية، ويجعلهها خيارًا مثاليًا للشركات التي تتطلع إلى تحسين عملياتها المالية دون إصلاح نظام المحاسبة بالكامل، ومن ناحية أخرى، فإن واجهة Booke سهلة الاستخدام ومزايا الأتمتة القوية المدمجة فيها تعزز الكفاءة والدقة في الإدارة المالية، إذ تتيح أتمتة عمليات المحاسبة اليومية والشهرية لموظفي قسم التمويل التركيز في المهام المهمة والمعقدة؛ مما يؤدي إلى زيادة رضى العملاء وتطوير الشركة.