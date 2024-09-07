آبل تلجأ إلى Arm لجلب الذكاء الاصطناعي إلى آيفون 16

تستعد آبل لإطلاق هاتف آيفون 16 المزود بشريحة تعتمد على أحدث معمارية تصميمية لشركة Arm، مما يُعد أحدث خطوة في مساعي شركة التكنولوجيا العملاقة في كوبرتينو لجلب مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى هواتفها الذكية، وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز.

وتخطط الشركة للكشف عن شريحة A18، إذ تتبنى الشركة في هواتفها الذكية أحدث تصميم لشريحة V9 من Arm المملوكة لشركة سوفت بنك.

ويُعد اعتماد آبل لشريحة V9 لجهاز آيفون – الذي يمثل ما يقرب من نصف إجمالي إيراداتها – دفعة لشركة Arm، التي لديها اتفاقية ترخيص متعددة السنوات مع آبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Arm، رينيه هاس، في وقت سابق إن شريحة V9 تجلب ضعف عائدات الملكية مقارنةً بالجيل السابق V8.

وتشير معمارية شريحة Arm إلى مجموعة من التعليمات التي توفر حجر الأساس للشريحة، مع تأمين الشركة الإيرادات من خلال الترخيص وعائدات الملكية.

وأطلقت شركة Arm شريحة V9 في عام 2021. وتستخدم آبل معمارية V9 من Arm في شرائح M4 المشغلة لحواسيب ماك بوك.

وقالت آبل إن شرائح M4 تحقق قفزة كبيرة في الأداء لأجهزة حواسيبها القادمة التي من المتوقع إعلانها في الأشهر المقبلة.

وتتمتع الشركتان بتاريخ طويل، إذ كانت آبل واحدة من الشركات الأولى التي دخلت في شراكة لتأسيس Arm في عام 1990، قبل إصدار جهاز الحاسوب المحمول Newton في عام 1993، الذي استخدم شريحة معالج تعتمد على معمارية Arm.

وتعمل آبل حاليًا على إعادة صياغة نفسها بصفتها شركة تركز على الذكاء الاصطناعي، إذ أعلنت في شهر يونيو مجموعة مزايا أطلقت عليها Apple Intelligence.

وتتضمن هذه المزايا سيري المحدث، وتوليد الرموز التعبيرية المخصصة، وقدرات تحرير الصور عبر نماذج الذكاء الاصطناعي الداخلية، بالإضافة إلى شراكة تمنح المستخدمين إمكانية الوصول المجاني إلى ChatGPT من OpenAI وبنية تحتية جديدة للحوسبة السحابية الخاصة Private Cloud Compute تهدف إلى تأمين بيانات المستخدم.

يشار إلى أن زيادة متطلبات الحوسبة القادمة من تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي عبر جهاز بحجم الجيب تجعل التقدم في تكنولوجيا الرقاقات أمرًا ضروريًا.

ولا يمكن لمزايا Apple Intelligence العمل إلا عبر أجهزة آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس المتضمنة شريحة A17 Pro، التي تستخدم معمارية V8 من Arm.

وبعد طرح عام أولي ضخم في شهر سبتمبر من العام الماضي، ارتفعت أسهم Arm بنحو 70 في المئة منذ بداية عام 2024، إذ تستفيد الشركة من التنويع في أجهزة الحواسيب والسيارات والرقاقات الصناعية ورقاقات الذكاء الاصطناعي.