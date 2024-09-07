آبل تعتزم إطلاق ميزة اكتشاف انقطاع النفس في أثناء النوم في ساعاتها الذكية

تستعد آبل للكشف عن الإصدارات الجديدة من ساعاتها الذكية، ومنها الجيل العاشر من الساعة، بالإضافة إلى الإصدار الثالث من ساعة “ألترا”، ونسخة جديدة منخفضة الثمن.

ويُقال إن آبل سوف تطرح الجيل العاشر من ساعتها الذكية بتصميم جديد بهيكل أنحف وشاشة أكبر، وأفاد تقرير لوكالة “بلومبرغ” بأن الميزة الكبرى التي ستقدمها الساعات الجديدة هي اكتشاف انقطاع النفس في أثناء النوم.

وكانت آبل تعمل على تطوير ميزة اكتشاف انقطاع النفس في أثناء النوم منذ مدة، ولكن لم يكن من الواضح إذا كانت الشركة مستعدة لإطلاق هذه الميزة هذا العام.

وستكون تلك الميزة الجديدة موجودة في الجيل العاشر من الساعة والإصدار الثالث من ساعة “ألترا”، إذ ستتمكن الساعة من اكتشاف كون المستخدم يعاني انقطاع النفس في أثناء النوم أم لا، ثم توصي المستخدم بالتواصل مع طبيب للحصول على مزيد من المساعدة.

وتشبه هذه الميزة التنبيهات الحالية التي تقدمها الساعة حول معدل ضربات القلب غير المنتظم، وانخفاض معدل ضربات القلب، وانخفاض مستوى الأكسجين في الدم، وغيرها من الحالات الصحية.

وأشارت بلومبرغ إلى أن آبل قد تعلن هذه الميزة خلال حدثها القادم يوم الاثنين المقبل، لكنها قد لا تكون متاحة فور إطلاق الساعات الجديدة، إذ إن تفعيل الميزة سيأتي كجزء من تحديث برمجي مستقبلي لنظام watchOS، مما يشير إلى أن آبل ما زالت تعمل على اللمسات الأخيرة لهذه الميزة.

ويبدو أن ميزة اكتشاف انقطاع النفس في أثناء النوم ترتبط بتطبيق “Vitals” الجديد في نظام watchOS 11، الذي يتتبع مجموعة متنوعة من المؤشرات الصحية خلال نوم المستخدم.

ومن الجدير بالذكر أن انقطاع النفس في أثناء النوم هو اضطراب يحدث فيه توقف للتنفس بنحو متكرر خلال النوم، وهذا التوقف يمكن أن يستمر لبضع ثوانٍ أو دقائق، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الدم وزيادة مستوى ثاني أكسيد الكربون، وهو يتسبب بمشكلات صحية عديدة على المدى الطويل.

وفي عام 2022، أفادت “بلومبرغ” بأن آبل تعمل أيضًا على ميزة اكتشاف ارتفاع ضغط الدم في ساعة آبل لتكون موجودة في عام 2024، لكن بلومبرغ تؤكد الآن أن هذه الميزة ما زالت غير جاهزة.