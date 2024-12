TCL تطلق هاتفين جديدين بشاشات مريحة للعين

أعلنت TCL هاتفين ذكيين جديدين مزودين بتقنية العرض NextPaper الهادفة إلى تقليل الضغط على عينيك.

ويُطلق على الهاتفين اسم 50 NxtPaper و 50 Pro NxtPaper، ويشتركان في الكثير من الأشياء أكثر من مجرد الاسم.

ويشترك الهاتفان في شاشة من نوع NxtPaper بقياس قدره 6.8 بوصات وبدقة قدرها 1080×2460 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

وتتميز شاشة NxtPaper بأنها منحنية على الجانبين، وبما أنها لا تسمح بوجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحتها، فإن المستشعر مدمج في مفتاح التشغيل.

وتوجد كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل في 50 NxtPaper وبدقة قدرها 32 ميجابكسل في 50 Pro NxtPaper.

وزودت الشركة الهاتفين بكاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة رئيسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل وعدسة ماكروا بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

ويحتوي 50 NxtPaper على 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، في حين يأتي 50 Pro NxtPaper بمساحة تخزين داخلية قدرها 512 جيجابايت، وكلاهما يتضمن فتحة micro SD.

ويشترك الهاتفان في ذاكرة وصول عشوائي قدرها 8 جيجابايت ومعالج Dimensity 6300 من ميدياتيك مع وحدة معالجة مركزية ثمانية النوى.

ويعمل الجهازان بنظام التشغيل أندرويد 14، وتقدم TCL سنتين من ترقيات نظام التشغيل ودعمًا حتى عام 2029 للوحدات المتاحة في الاتحاد الأوروبي.

وتجعل تقنية NxtPaper الشاشة تبدو وكأنها ورق دون انعكاسات. وأضافت TCL زرًا ماديًا على الجانب الأيمن في الجهة السفلية لمفتاح التشغيل، يبدل فورًا بين أوضاع Normal و Color Paper و Max Ink.

ويُعد زر Nxtpaper بمنزلة شريط تمرير من مرحلتين يضع الشاشة في وضع أحادي اللون سهل القراءة يحاكي الحبر الإلكتروني.

ويتيح لك وضع Max Ink القراءة لمدة تصل إلى 7 أيام أو الحصول على ما يصل إلى 26 يومًا من وضع الاستعداد، كما يتيح لك تحديد ما يصل إلى أربعة تطبيقات لتشغيلها في هذا الوضع وتعليق جميع التطبيقات الأخرى لمنحك الهدوء والسكينة أثناء قراءتك كما لو كنت تستخدم شاشة حبر إلكتروني.

ويستمد هاتفا TCL الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5010 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة قدرها 33 واطًا.

ويعمل هاتفا 50 NxtPaper و 50 NxtPaper Pro مع حافظة قابلة للطي مخصصة وقلم T-Pen، ويحصل 50 NxtPaper Pro على ما يسمى بحافظة الحاسوب.

وتطرح TCL هاتف 50 NxtPaper في الاتحاد الأوروبي بسعر قدره 230 يورو، في حين يباع هاتف 50 NxtPaper Pro في منطقتي الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية بسعر قدره 300 يورو.

🌟 Enhance Your Viewing Experience!

TCL’s new anti-glare technology provides clear and vibrant visuals in any lighting environment. Stay tuned for the full reveal! 📱✨#TCL #DisplayGreatness #AntiGlare pic.twitter.com/jBUJHHqqgb

— TCL Mobile (@TCLMobileGlobal) September 5, 2024