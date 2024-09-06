OpenAI تدرس طرح اشتراكات مرتفعة الثمن في ChatGPT

تدرس شركة OpenAI تقديم اشتراكات جديدة بأسعار أعلى لمساعدها الذكي ChatGPT، وذلك استجابة للإقبال المتزايد على قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ووفقًا لما نشره موقع “ذا إنفورميشن” الإخباري التقني، فإن الشركة تناقش داخليًا أسعارًا قد تصل إلى 2000 دولارٍ شهريًا للاشتراكات المميزة.

وستتضمن هذه الاشتراكات مزايا متقدمة مرتبطة بنماذج الذكاء الاصطناعي العالية الأداء التي تطوّرها حاليًا، مثل النماذج التي تحمل الاسم الرمزي “Strawberry” و”Orion” التي يُشاع عنها في الآونة الأخيرة.

وتوفر الشركة حاليًا خطط اشتراك مجانية في ChatGPT وأخرى مأجورة بقيمة تبدأ من 20 دولارًا شهريًا لخطة ChatGPT Plus، التي تتيح للمستخدمين العاديين استخدام نماذج الشركة الحديثة بأداء سريع ومزايا مُحسّنة.

ومع وجود أكثر من 200 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا حاليًا لـ ChatGPT، تسعى OpenAI إلى تعزيز إستراتيجيات تحقيق الأرباح من خلال تقديم خطط اشتراك متميزة تستهدف المستخدمين المحترفين والشركات التي تحتاج إلى مساعدات متقدمة في مجالات مثل البحث والتحليل الفني والتفكير العميق.

وتأتي هذه النقاشات الداخلية في وقت تواصل فيه OpenAI تطوير نماذجها وتحسين خدماتها، ويبرز مشروع “Strawberry” كأحد المشاريع الرئيسة في هذا السياق، إذ يُعد نموذجًا ذكيًا قادرًا على إجراء أبحاث عميقة ومتخصصة، مما يمهد الطريق لطرح خطط الاشتراك المميزة.

وسيكون هذا المشروع جزءًا من إستراتيجية OpenAI الشاملة التي تهدف إلى تحسين الذكاء الاصطناعي بعد انتهاء المرحلة الأولى من تدريبه لتكييفه مع مهام أكثر تخصصًا تتجاوز الاستجابات العامة.

وتواجه OpenAI منافسة متزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي مع استمرار شركات مثل جوجل ومايكروسوفت بتعزيز قدراتها، وتُعد خطوة تقديم اشتراكات بأسعار أعلى وسيلة الشركة لتقديم أدوات أقوى والمحافظة على مكانتها الرائدة في السوق.

ويُحتمل أن تكون هذه الخطوة متزامنة مع جهود جديدة من الشركة لجمع التمويلات، إذ تفيد التقارير بأن OpenAI تسعى إلى استقطاب استثمارات إضافية من شركات مثل إنفيديا وآبل ومايكروسوفت.

ومن المتوقع أن تُسهم هذه الوظائف المتقدمة في إحداث ثورة في مجالات الإنتاجية واتخاذ القرارات لتصبح ضرورة حيوية في قطاعات مثل الصحة والخدمات المالية والأبحاث العلمية.