ChatGPT يستقطب مليون مستخدم من عملاء الشركات

حققت شركة OpenAI إنجازًا جديدًا بتجاوز ChatGPT مليون مستخدم من عملاء الشركات المشتركة في خدمات الأعمال التي تقدّمها OpenAI، مما يعزز ريادتها في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يشهد نموًا سريعًا.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فإن هذا الرقم الإجمالي للمستخدمين الذين يصلون إلى ChatGPT عبر خدمتي فرق العمل والشركات (Enterprise/Team)، وكلتاهما موجهتان إلى الشركات باختلاف أحجامها، بالإضافة إلى المستخدمين في الجامعات الذين يستفيدون من خدمة ChatGPT Edu.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة كبيرة مقارنةً بـ 600 ألف مستخدم من الشركات في أبريل الماضي قبل إطلاق خدمة Edu لاحقًا في مايو.

وأُطلقت خدمة الشركات ChatGPT Enterprise في أغسطس 2023، وهي توفر وصولًا غير محدود إلى أداة Advanced Data Analysis، وهي أداة تحليل بيانات متقدمة تُمكّن المستخدمين من إجراء العمليات الحسابية الرياضية وعرض النتائج وتغيير تنسيقات الملفات باستخدام أوامر لغة طبيعية، ويتميز الإصدار الخاص بالشركات بأداء مُضاعف مقارنةً بالنسخة العادية من ChatGPT، مما يمنح المستخدمين استجابة أسرع.

وفي يناير الماضي، أطلقت الشركة خدمة ChatGPT Team، وهي شبيهة بخدمة ChatGPT Plus الموجهة إلى المستخدمين العاديين، ولكن مع مزايا إضافية مخصصة للشركات ذات العدد المحدود من الموظفين، ومن أهم مزايا تلك الخدمة دعم العمل الجماعي، إذ توفر للمستخدمين مساحة عمل مشتركة تمكنهم من العمل معًا.

ومع أن مليون مستخدم من عملاء الشركات قد يبدو رقمًا متواضعًا، فإنه يعكس تطورًا كبيرًا في مجال لم يكن موجودًا قبل ثلاث سنوات، كما لا توجد شركة أخرى منافسة لديها أرقام مقاربة.

ويُسهم أولئك العملاء بنحو كبير في تعزيز إيرادات OpenAI التي ما زالت بعيدة عن تحقيق الأرباح بسبب ارتفاع النفقات التشغيلية والبحث والتطوير، ويتوقع أن تبلغ خسائر الشركة 5 مليارات دولار بحلول نهاية العام الجاري.

ووفقًا لتقارير حديثة، فإن OpenAI تسعى إلى جمع مليارات الدولارات في تمويل إضافي لها تُقدر فيه قيمتها بما يزيد على 100 مليار دولار.

وكانت OpenAI قد أعلنت حديثًا تجاوز عدد مستخدمي ChatGPT إجمالًا 200 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا.