Aeroht تكشف عن سيارتها الطائرة المعيارية

أعلنت Aeroht، وهي الذراع المتخصصة في مجال التنقل الجوي الكهربائي لشركة XPeng، أول ظهور حقيقي لسيارتها الطائرة المعيارية المسماة “حاملة الطائرات البرية” Land Aircraft Carrier، وأعلنت خطط الإنتاج الضخم ومعلومات التسعير.

وقال مؤسس الشركة ورئيسها تشاو ديلي إن الشركة تهدف إلى بدء الإنتاج الضخم وتسليم سيارتها الطائرة المعيارية في عام 2026، ولن يتجاوز السعر مليوني يوان صيني (نحو 280 ألف دولار).

وتخطط الشركة لإكمال أول رحلة مأهولة للسيارة الطائرة المعيارية في معرض تشوهاي الجوي في شهر نوفمبر المقبل، كما تخطط لعرضها في معرض قوانغتشو للسيارات في شهر نوفمبر.

وقال تشاو إن Aeroht ستبدأ المبيعات الأولية للمنتج في أواخر عام 2024، مع الإنتاج الضخم والتسليم في عام 2026.

وقد تأخر الجدول الزمني للإنتاج المعلن حديثًا عن الجدول الزمني السابق. وكان من المقرر أن تدخل حاملة الطائرات الأرضية مرحلة الإنتاج على نطاق واسع في عام 2025 قبل تسليمها للعملاء في الصين، مما يسمح للعملاء بالتنقل على الطرق والسماء في الوقت نفسه.

وفي تاريخ 10 يناير، قالت Aeroht إنها تعتزم فتح الطلبات الأولية لسيارتها الطائرة المعيارية في الصين في الربع الرابع من هذا العام، مع بداية الإنتاج الضخم والتسليم في الربع الرابع من عام 2025.

ومن المتوقع أن يكتمل مصنع Aeroht في قوانغتشو ويخرج أول نموذج أولي من خط الإنتاج بحلول تاريخ 31 يوليو 2025، وفقًا لتشاو.

وقال إن بناء المصنع سيبدأ في أواخر شهر سبتمبر إلى أوائل شهر أكتوبر من هذا العام، بطاقة سنوية مخططة تزيد على 10 آلاف وحدة.

وتهدف الشركة إلى تسليم وحدات أكثر من جميع مصنعي طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي eVTOL في جميع أنحاء العالم مجتمعين.

وتأسست Aeroht في عام 2013، وهي الآن وحدة تقنية مملوكة بالأغلبية لشركة Xpeng ومقرها قوانغتشو.

وحتى الآن، أعلنت Aeroht إجمالي خمس سيارات طائرة، وأجرت ما يقرب من 20 ألف اختبار طيران.

وفي حدث يوم التكنولوجيا الذي أقيم في تاريخ 24 أكتوبر 2023، قالت الشركة إن مسار تطوير المركبات الطائرة يشمل طائرة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي والسيارة الطائرة المعيارية.

وتتكون السيارة الطائرة المعيارية بالكامل من سيارة طائرة ومركبة أم يمكنها إعادة شحن السيارة الطائرة، وتتمتع المركبة الأم بمحرك بمدى طويل، وتدعم التوجيه بالعجلات الخلفية.

وفي شهر مارس، قالت Aeroht إنها قدمت طلبًا للحصول على شهادة نوع إلى السلطات الصينية لجسم السيارة الطائرة.

Step into the future of transportation with the “Land Aircraft Carrier” flying car. A new way to travel has arrived! #XPENGAEROHT #FlyingCar #Tech #LandAircraftCarrier pic.twitter.com/7tPYeI0bIy

— XPENG AEROHT (@XPENG_AEROHT) September 6, 2024