هونر تعلن ساعتها الذكية Honor Watch 5

أعلنت شركة هونر ساعتها الذكية الجديدة Watch 5 Honor بالتزامن مع الإطلاق العالمي لهاتف HONOR Magic V3، وتتميز هذه الساعة بتصميم مربع مع حافات منحنية ناعمة، وإطار من الألمنيوم يحيط بها.

وتأتي ساعة Honor Watch 5 بشاشة AMOLED أكبر قياسها 1.85 إنش بدقة قدرها 322 بكسلًا لكل إنش، مما يتيح تجربة بصرية واضحة وداعمة للتشغيل الكامل باللمس.

ويبلغ سمك الساعة 11 ملم وتزن 35 جرامًا فقط، مما يجعلها خفيفة ومريحة للاستخدام طوال اليوم، وهي مقاومة للماء بمعيار 5ATM، وهي تشبه إلى حد بعيد ساعة آبل الذكية من ناحية التصميم الخارجي.

وتتابع ساعة HONOR Watch 5 مجموعة من المؤشرات الصحية الأساسية، مثل معدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين في الدم (SpO2)، وقياس معدل نبضات القلب وتتبع النوم، مع إمكانية إجراء فحص صحي بنقرة واحدة، كما تحتوي الساعة على نظام AccuTrack لتحديد المواقع الذي يعزز دقة نظام GPS بنحو كبير، مما يوفر تتبعًا أكثر دقة للأنشطة.

وتدعم الساعة البلوتوث 5.2 مع إمكانية ربطها بهواتف أندرويد أو آيفون بسهولة.

وتتميز الساعة ببطارية مصنوعة من السيليكون كربون بسعة قدرها 480 ميلي أمبير، مما يزيد كثافة الطاقة بنسبة تصل إلى 21%، وهي توفر عمر تشغيل يصل إلى 15 يومًا. وتعمل الساعة بنظام Turbo X لإدارة الطاقة الذكية، مما يضمن استخدامًا فعّالًا للطاقة.

وتتوفر الساعة بثلاثة ألوان، وهي الذهبي والأخضر والأسود، ولم تكشف الشركة عن السعر أو موعد الإطلاق.