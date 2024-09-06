هونر تطلق حاسوبها المحمول المميز MagicBook Art 14 عالميًا

أعلنت شركة هونر عزمها إطلاق حاسوبها المحمول MagicBook Art 14 في الأسواق العالمية بعد طرحه في السوق الصينية في وقتٍ سابق، وذلك خلال مشاركة الشركة في فعاليات مؤتمر IFA 2023.

ويتمتع حاسوب هونر الجديد بالعديد من المزايا التي أهمها التصميم المميز، إذ يأتي بلونين هما الأخضر والأبيض، بتصميم نحيف بسمك قدره 10 ملم فقط، ووزن لا يزيد على كيلوجرام واحد.

ويستخدم هذا الحاسوب معالج Core Ultra 7 155H المبني على بنية Meteor Lake، ولم تشر هونر إلى تفاصيل حجم الذاكرة العشوائية أو سعة التخزين، لكن من المتوقع أن تصل الذاكرة العشوائية إلى 32 جيجابايت، وسعة التخزين إلى تيرابايت.

ويتميز جهاز Honor MagicBook Art 14 بشاشة OLED قياسها 14.6 إنشًا بدقة قدرها 3.1K وبمعدل تعتيم PWM غير مسبوق يبلغ 4,320 هرتزًا، وهو أعلى بكثير من النطاق الملحوظ من العين، مما يجعل الشاشة مناسبة للأشخاص الذين يعانون حساسية تجاه الوميض، بالإضافة إلى تقليل إجهاد العين، وحماية العين من الضوء الأزرق.

ويأتي الجهاز مع كاميرا ويب قابلة للفصل وإعادة التركيب، إذ تلتصق بالحاسوب مغناطيسيًا أعلى الشاشة، وهي قابلة للدوران، وتدعم مزايا متقدمة عند إجراء مكالمات الفيديو.

ويأتي جهاز Honor MagicBook Art 14 بمنفذي USB Type-A، ومنفذ Thunderbolt 4.0، ومنفذ HDMI 2.1، بالإضافة إلى منفذ سماعات الرأس السلكية 3.5 ملم، ويحمل الجهاز بطارية سعتها 60 واطًا/ الساعة يمكنها الصمود لما يزيد على 9 ساعات من العمل المكتبي.

ولم تكشف هونر عن سعر الجهاز النهائي، ومن المقرر أن يتوفر للبيع في وقتٍ لاحق من العام الجاري.