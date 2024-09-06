لينوفو تكشف عن حاسوب محمول بشاشة تلقائية الحركة

كشفت شركة لينوفو عن إصدار أولي لحاسوب محمول يتميز بشاشة قابلة للدوران لتتبع حركة المستخدم، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر IFA 2024.

وتطلق الشركة على هذا الجهاز الجديد اسم Auto Twist، وهو حاسوب محمول هجين من نوع (2 في 1) يتضمن خاصية تتبع الحركة، إذ يمكن لشاشة الحاسوب أن تدور بشكل تقليدي مثل أي حاسوب محمول قابل للتحول، ولكن ما يميز الشاشة هو قدرتها على التحرك تلقائيًا لتتبع المستخدم في أثناء التنقل، مما يضمن عرض المحتوى بشكل مثالي في كافة الأوقات.

وأوضحت الشركة أن هذه الميزة مفيدة خاصةً في أثناء الاجتماعات أو المكالمات المرئية أو العروض التقديمية، إذ تساعد في تحسين رؤية العرض للمستخدم.

ويدعم الجهاز أيضًا أوامر صوتية مخصصة، مثل “إغلاق الحاسوب” أو “وضع الجهاز اللوحي”، مما يسهل على المستخدم التحكم في الحاسوب دون الحاجة إلى لمس الشاشة. ويتميز الجهاز بإجراء أمني إضافي، إذ تُغلق الشاشة تلقائيًا عند عدم استخدامها أو غياب المستخدم.

ومع أن هذا الجهاز يقدّم تصميمًا رائعًا، لكنه ما زال في مرحلة التطوير الأولية فقط، ولم تعلن الشركة بعدُ أي تفاصيل حول موعد طرحه في الأسواق أو إذا كان سيُنتج بكميات كبيرة.

وتشير التوقعات إلى أن لينوفو قد تستخدم بعض هذه الأفكار في أجهزتها المستقبلية، لكن تبقى تلك مجرد تكهنات، إذ ما زلنا ننتظر طرح أي حاسوب بهذا التصميم أو الحاسوب ذي الشاشة القابلة للطي الذي كشفت عنه سابقًا.