لينوفو تعلن أرخص حاسوب محمول بمعالج Snapdragon X Plus

أعلنت شركة لينوفو حاسوبها المحمول الجديد ThinkBook 16 Gen 7 بمعالج Snapdragon X Plus الثماني النواة، الذي يجعل الجهاز يتمتع بتقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة ضمن مبادرة Copilot Plus.

ويُعد حاسوب ThinkBook 16 Gen 7 أرخص حاسوب محمول يحمل معالج من فئة Snapdragon X حتى الآن بسعره الذي يبدأ من 750 دولارًا أمريكيًا.

وبالإضافة إلى ذلك، يحمل الجهاز بطارية سعتها 84 واطًا/ الساعة، وتؤكد الشركة أن البطارية يمكنها أن تدوم “لعدة أيام”. ومع ذلك، لم تفصح الشركة عن أرقام محددة حول مدة التشغيل.

ويأتي الجهاز بذاكرة عشوائية قدرها 32 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها تيرابايت، ويمكن أيضًا الاختيار بين شاشتين IPS LCD قياسهما 16 إنشًا، إما بدقة قدرها 2.5K وسطوع يصل إلى 350 شمعة، أو دقة قدرها 1,920 × 1,200 بكسل وسطوع يصل إلى 300 شمعة.

ويحتوي الجهاز على مكبري صوت يدعمان تقنية Dolby Atmos، وكاميرا ويب بدقة قدرها 1080 بكسلًا وحساس لبصمات الأصابع في زر التشغيل، ودعم لشبكات الواي فاي 7.

ويتضمن الجهاز أيضًا مجموعة متنوعة من المنافذ، ومنها منفذي USB-C ومنفذي USB-A ومنفذ HDMI 2.1 ومنفذ سماعات الرأس السلكية 3.5 ملم، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية.

ويُعد الجهاز خيارًا مناسبًا للراغبين في شراء أجهزة حاسوب جديدة مزودة بمعالجات Snapdragon X الحديثة، بفضل سعره المنخفض نسبيًا مقارنةً بباقي الأجهزة المنافسة المتاحة في الأسواق.

وبالتوازي مع إعلان هذا الجهاز، كشفت لينوفو أيضًا عن حاسوبي IdeaPad 5X و IdeaPad Slim 5X بشاشة OLED بسعر قدره 850 و 1000 دولارٍ على الترتيب.