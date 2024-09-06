كوالكوم تدرس الاستحواذ على قسم تصميم الرقاقات في إنتل

تواجه شركة إنتل تحديات مالية كبيرة في الوقت الحالي، مما دفعها إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة، ومن بين هذه المصادر المحتملة قد تكون شركة كوالكوم التي قد تكون مهتمة بالاستحواذ على قسم تصميم الرقاقات في إنتل.

وتُعد كوالكوم إحدى الشركات الرئيسية في قطاع الهواتف الذكية، إذ تحظى معالجات سنابدراجون بتقدير عالٍ في هذا القطاع، وتعتمد معظم الهواتف الرائدة على معالجاتها بسبب سمعتها الموثوقة.

ومع زيادة المنافسة مع شركة ميدياتيك التي توسعت بنحو كبير في السنوات الأخيرة، باتت الشركة تسعى إلى جعل منتجاتها أكثر تنافسية.

ووفقًا لتقرير من وكالة “رويترز”، فإن كوالكوم تفكر في الاستحواذ على قسم تصميم الرقاقات في إنتل لتعزيز أعمالها، ويُقال إن هذا القسم ذو “أهمية كبيرة” لكوالكوم، ولا يبدو أن قسم الخوادم في إنتل يهم كوالكوم كثيرًا، نظرًا إلى عدم وجودها في هذا القطاع.

وأشارت المصادر إلى أن كوالكوم لم تتواصل بعدُ مع إنتل لبدء المفاوضات. ومع ذلك، يعتقد بعض المديرين التنفيذيين في كوالكوم أن الاستحواذ على قسم الرقاقات في إنتل قد يكون خطوة حاسمة لمستقبل الشركة التي تدرس هذه الصفقة منذ عدة أشهر، لكنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا حتى الآن.

وصرح متحدث باسم إنتل بأن الشركة “ملتزمة بشدة تجاه أعمال الحواسيب الخاصة بها” ردًا على الشائعات. ورغم ذلك، فإن العام المالي الماضي كان كارثيًا لإنتل، فقد أدت المشكلات المتعلقة بانهيار معالجاتها من الجيلين الثالث عشر والرابع عشر إلى فقدان ثقة العملاء، وتراجعت أسهم الشركة بنسبة تبلغ 60% منذ مطلع العام الجاري.

وفي أغسطس الماضي، أكدّت إنتل خططًا لها لتقليص قوتها العاملة بنسبة قدرها 15%، كما تبحث الشركة عن بيع بعض الأقسام والأصول لتجاوز الأزمة. لذا، قد يكون هذا الوقت المناسب لكوالكوم إذا كان اهتمامها بقسم تصميم الشرائح في إنتل جِديًا.

ومن الجدير بالذكر أن كوالكوم دخلت حديثًا سوق أجهزة الحاسوب بسلسلة معالجات سنابدراجون إكس الجديدة.