فيفو تطلق هاتفها الجديد Vivo Y37 Pro

أعلنت شركة فيفو إطلاق هاتفها الجديد Vivo Y37 Pro الذي يجمع بين الأداء القوي والسعر المناسب.

ويتميز الهاتف بشاشة LCD عالية الدقة قياسها 6.68 إنشات ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، مما يضمن تجربة مشاهدة سلسة واستجابة سريعة، ويصل سطوع الشاشة إلى 1000 شمعة، ما يجعل استخدامها مريحًا حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

ويحتوي هاتف Vivo Y37 Pro على كاميرا خلفية ثلاثية، منها كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل، مما يساعد على إضفاء لمسة احترافية على الصور الشخصية عن طريق تعتيم الخلفية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل.

ومن ناحية الأداء، يضم هاتف Y37 Pro بطارية كبيرة بسعة قدرها 6000 ميلي أمبير تتيح استخدامًا طوال اليوم حتى مع الاستخدام الكثيف، كما يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة قدرها 44 واطًا، ويعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 4 جين 2 مع ذاكرة عشوائية حجمها 8 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 256 جيجابايت، ونظام تشغيل OriginOS 4، وهو يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ويحتوي الهاتف على مستشعر بصمة جانبي يوفر وصولًا سريعًا وآمنًا للجهاز، كما يقدّم الهاتف تجربة صوتية محسنة من خلال مكبرات صوت استريو، ويدعم معيار IP64 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، مما يضيف حماية إضافية إلى الهاتف.

ويتوفر هاتف Vivo Y37 Pro بثلاثة خيارات من الألوان، وهي الأخضر والذهبي والأسود، ويبلغ سعره نحو 255 دولارًا أمريكيًا، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستهلكين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بمواصفات جيدة وسعر مناسب.