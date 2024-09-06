جوجل تطرح إصدارًا جديدًا من ChromeOS مع تحديثات كبيرة

طرحت جوجل تحديثًا جديدًا لنظام التشغيل كروم أو إس ChromeOS يسهل الحفاظ على تنظيم تطبيقاتك عبر الشاشة، ونسخ النص من الصور، وضبط إعدادات الكاميرا والميكروفون عبر أجهزة كروم بوك.

ويجلب الإصدار رقم 128 من كروم أو إس Snap Groups، وهي ميزة مشابهة لميزة Snap Layouts في ويندوز 11 التي تتيح لك تجميع التطبيقات معًا بسهولة في مجموعة متنوعة من تخطيطات وضع ملء الشاشة.

وتتيح Snap Groups للمستخدمين إقران نافذتين منفصلتين عبر كروم أو إس معًا لعرض شاشة مقسمة، ويمكن تغيير حجم هذه النوافذ فرديًا، أو نقلها معًا بصفتها مجموعة، أو تقسيمها في أي وقت.

ويدعم تطبيق كاميرا كروم أو إس الآن تعرف الحروف ضوئيًا لاستخراج النص من الصور الملتقطة للأحرف أو المستندات الأخرى بفضل تقنية التعلم الآلي.

وتسمح جوجل للمستخدمين بنسخ النص أو البحث عنه في الصور، وتحويل الصور بسهولة كبرى إلى ملفات بتنسيق PDF قابلة للبحث، وجعل قارئ الشاشة في كروم أو إس يتحدث بنص قائم على الصور.

وتقول جوجل إن خاصية تعرف الحروف ضوئيًا تدعم قراءة الصفحات في الاتجاهين الأفقي والرأسي بما يصل إلى 77 لغة، وهي معطلة افتراضيًا في وضع الصور.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل أداة Magnifier الآن مع ChromeVox – مما يسمح لمكبر الشاشة بتتبع الكلمات تلقائيًا عند قراءة النص بصوت عالٍ، الأمر الذي يساعد المستخدمين ضعاف البصر.

وتُعطل جوجل هذه الميزة افتراضيًا، ويتطلب تشغيلها تمكين كل من Magnifier و ChromeVox في إعدادات الجهاز.

وتحصل كاميرات وميكروفونات أجهزة كروم بوك على تبسيط عناصر التحكم في الخصوصية.

وقبل التحديث، كان هناك حاجة إلى تشغيل عناصر التحكم في الخصوصية وأذونات التطبيق في مكانين منفصلين لكلا النوعين من الأجهزة من أجل استخدام الكاميرات والميكروفونات.

وسهلت جوجل الآن هذا الأمر عن طريق إضافة أذونات البرامج إلى قسم التطبيقات في قائمة إعدادات كروم أو إس.

وتوجد أيضًا ميزة Auto Gain Control التي تسمح للتطبيقات، مثل برامج مكالمات الفيديو، بتحسين مستوى صوت الميكروفون تلقائيًا.

ومن المفترض أن تؤدي هذه الميزة إلى تحسين جودة الصوت في المكالمات. وعندما تكون ميزة Auto Gain Control نشطة، فإن جوجل تعرض رسالة في لوحة الإعدادات السريعة تخبر المستخدمين بأن الميزة تتجاوز عناصر التحكم اليدوية في الصوت.