تيليجرام تتيح إبلاغ المشرفين عن المحادثات الخاصة

عدلت تيليجرام سياستها للسماح للمستخدمين بإبلاغ المشرفين عن الدردشات الخاصة بعد اعتقال المؤسس بافيل دوروف في فرنسا في الشهر الماضي بتهمة السماح للنشاط الإجرامي بالاستمرار دون رادع عبر تطبيق المراسلة.

ويخدم تطبيق المراسلة ما يقرب من مليار مستخدم نشط شهريًا، وحافظ لمدة طويلة على سمعته فيما يتعلق بالإشراف الضئيل على تفاعلات المستخدم.

وأشارت السياسة السابقة عبر صفحة الأسئلة الشائعة إلى أن الدردشات الخاصة محمية من طلبات الإشراف، وقالت: “جميع دردشات تيليجرام والدردشات الجماعية خاصة بين المشاركين فيها. نحن لا نعالج أي طلبات متعلقة بها”.

وبدأت تيليجرام بتنفيذ تغييرات على سياسة الإشراف. وتقول الشركة في صفحة الأسئلة الشائعة المحدثة: “تحتوي جميع تطبيقات تيليجرام على أزرار الإبلاغ التي تتيح لك الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني لمشرفينا”.

كما قدمت المنصة عنوان بريد إلكتروني لطلبات الإزالة الآلية، وإرشاد المستخدمين إلى تضمين روابط للمحتوى الذي يتطلب اهتمام المشرف.

ومن غير الواضح إذا كان هذا التغيير يؤثر في قدرة تيليجرام على الاستجابة لطلبات وكالات تطبيق القانون.

وقد تعاونت الشركة سابقًا مع أوامر المحكمة لتبادل بعض المعلومات بخصوص مستخدميها.

وتأتي هذه التغييرات في السياسة بعد اعتقال السلطات الفرنسية دوروف فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بصور الاعتداء الجنسي على الأطفال، والاتجار بالمخدرات، والمعاملات الاحتيالية.

وردًا على اعتقاله، انتقد دوروف الإجراء عبر قناته ضمن تيليجرام قائلًا: “استخدام قوانين من عصر ما قبل الهواتف الذكية لاتهام الرئيس التنفيذي بجرائم ارتكبتها أطراف خارجية عبر المنصة التي يديرها هو نهج مضلل”.

وأصدر دوروف أول بيان عام له منذ اعتقاله، ووعد بتعديل المحتوى عبر المنصة، وهو تغيير ملحوظ بعد أن قالت الشركة سابقًا إن دوروف ليس لديه ما يخفيه.

وقال البيان: “تسبب الارتفاع المفاجئ في عدد مستخدمي تيليجرام إلى 950 مليونًا في مشكلات النمو التي سهلت على المجرمين إساءة استخدام منصتنا، ولهذا السبب، جعلت من هدفي الشخصي ضمان تحسين الأمور في هذا الصدد. بدأنا هذه العملية داخليًا، وسأنشر تفاصيل إضافية بخصوص تقدمنا قريبًا جدًا”.

وحاجج دوروف بأن الممارسة المتبعة في البلدان غير الراضية عن خدمة الإنترنت هي رفع دعوى قضائية تجاه الخدمة نفسها، وليس إدارتها.

وحذر دوروف من عزوف المبتكرين عن بناء أدوات جديدة في حال تحميل رواد الأعمال المسؤولية عن إساءة الاستخدام المحتملة لمنتجاتهم.

I’m still trying to understand what happened in France. But we hear the concerns. I made it my personal goal to prevent abusers of Telegram’s platform from interfering with the future of our 950+ million users.

My full post below. https://t.co/cDvRSodjst

— Pavel Durov (@durov) September 5, 2024