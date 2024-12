تسلا تعلن خططها لإطلاق تقنية القيادة الذاتية الكاملة

تخطط تسلا لإطلاق تقنية القيادة الذاتية الكاملة – وهي ميزة إضافية مدفوعة الأجر لعملاء الشركة – في الصين وأوروبا في الربع الأول من العام المقبل.

وينتظر نظام مساعدة السائق المتقدم حاليًا الموافقات التنظيمية مع إعلان حساب الشركة عبر منصة إكس الإطلاقات القادمة للتكنولوجيا.

وحققت تسلا خطوات كبيرة في الحصول على الموافقة للسوق الصينية بعد اجتياز تقييمات أمان البيانات والتوصل إلى اتفاقية رسم الخرائط والملاحة مع شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة بايدو.

كما حصلت شركة إيلون ماسك على الموافقة لاختبار تقنية القيادة الذاتية الكاملة في شوارع شنغهاي، إذ أشار الإعلان الأخير إلى أن الشركة في طريقها للحصول على إذن من السلطات الحكومية الصينية للتكنولوجيا.

وتساعد الموافقة الصينية على تقنية القيادة الذاتية الكاملة في تحسين حظوظ الشركة في السوق الصينية.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، انخفضت شحنات تسلا في الصين بنحو 6 في المئة مقارنةً بالعام الماضي، وفقًا لبيانات من رابطة سيارات الركاب الصينية.

وقال ماسك في شهر يوليو إنه يتوقع الموافقة على نظام القيادة الذاتية الكامل لشركة تسلا في أوروبا والصين ودول أخرى بحلول نهاية العام.

كما كتب عبر منصة إكس في شهر أبريل أن طرح هذه التقنية في الصين قد يكون ممكنًا قريبًا جدًا.

وخضعت تقنية القيادة الذاتية الكاملة لتدقيق في الولايات المتحدة بعد سلسلة من الحوادث البارزة التي شملت وظيفة AutoPilot.

ولا تزال تسلا توصي السائقين بإبقاء أيديهم على عجلة القيادة والانتباه إلى الطريق أثناء استخدام وظيفة AutoPilot.

وتُعد القيادة الذاتية الكاملة بمنزلة ترقية لمساعد السائق Autopilot المتوفر في أوروبا والصين. وتقدم تسلا حاليًا خيارًا مميزًا يسمى Enhanced Autopilot في الصين.

وأشار الإعلان إلى أن الشركة في طريقها لتعزيز المبيعات والبقاء في صدارة المنافسين الصينيين الذين يعملون أيضًا على أنظمة مساعدة السائق المماثلة.

وارتفعت أسهم تسلا بعد أن أطلع صانع السيارات الكهربائية العملاء على الطرح الدولي لمنتج القيادة الذاتية الكاملة.

وتُعد القيادة الذاتية الكاملة ركيزة أساسية لإستراتيجية ماسك لجعل تسلا شركة ذكاء اصطناعي والدفع نحو تقنية القيادة الذاتية.

