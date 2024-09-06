بلوتوث 6.0 يتمتع بالأمان والدقة في التتبع والعثور

أعلنت مجموعة الاهتمامات الخاصة بالبلوتوث SIG، التي تشرف على التقنية التي تتحكم في الاتصال اللاسلكي بين الأجهزة، الإصدار 6.0 من معيار البلوتوث الذي يتضمن ميزة تتبع دقيقة قد تُحسن شبكات Find My من شركات، مثل آبل وجوجل.

ويركز الإصدار 6.0 في المقام الأول على زيادة الكفاءة والموثوقية، مما يسمح لأجهزة إنترنت الأشياء باستخدامه للاتصال.

وتصدر SIG تحديثات دورية بإمكانيات جديدة، وكان آخر تحديث رئيسي للتقنية الإصدار 5.0 قد حدث في عام 2016، مع أن المجموعة حدثته إلى الإصدار 5.4 في عام 2023.

ويقدم الإصدار 6.0 من معيار البلوتوث ميزة تسمى Channel Sounding، يمكنها تحديد المسافة بين جهازين بدقة على مستوى السنتيمتر عبر مسافات كبيرة.

وتستخدم الميزة المدى القائم على الطور من أجل إرسال إشارات الراديو بين جهازين بترددات مختلفة، مما يسمح لها بحساب المسافة بينهما.

ويستطيع المطورون إدماج هذه الميزة في ميزة “العثور على أجهزتي”، مما يزيد دقة تتبع الموقع.

وبالإضافة إلى ذلك، من المفترض أن تعالج ميزة Channel Sounding في الإصدار 6.0 من معيار البلوتوث بعض المخاوف الأمنية التي تأتي مع المفاتيح الرقمية المستخدمة لفتح قفل سيارتك أو غرفة الفندق.

ومع معلومات تتبع دقيقة، يمكن للمطورين التحقق من أن الجهاز يفتح فقط عندما يكون المفتاح الرقمي ضمن مدى معين.

ويمكن أن يساعد هذا في منع هجمات الوسيط، إذ تعترض الجهات السيئة الاتصالات بين هاتفك والقفل، مما قد يمنحها إمكانية الوصول إلى سيارتك.

وأشارت مجموعة الاهتمامات الخاصة بالبلوتوث SIG إلى وجود طرق أخرى عديدة يمكن من خلالها للمطورين استخدام Channel Sounding لتحسين تجربة المستخدم أيضًا، ويشمل ذلك انتقال الملحقات العاملة بالبلوتوث، مثل الفأرة ولوحات المفاتيح وأجهزة التحكم في الألعاب والأجهزة الأخرى، تلقائيًا بين الحالات النشطة وغير النشطة بناءً على المسافة بينها وبين الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الحاسوب المحمول.

ويجلب الإصدار 6.0 ميزتين جديدتين تساعدانه في تقليل استهلاك الطاقة هما: تصفية الإعلانات القائمة على القرار ومراقبة المعلنين.

وتساعد الميزتان أجهزة البلوتوث في تقليل استهلاك الطاقة وزيادة الكفاءة من خلال ضمان بحث الأجهزة عن حزم البيانات عندما تتلقى بيانات عبر القناة الأساسية ذات الصلة بتطبيقها.

وعلاوة على ذلك، يخبر الإصدار 6.0 الأجهزة الآن عندما يتحرك جهاز آخر تريد الاتصال به خارج النطاق حتى تتمكن من إلغاء محاولتها وتوفير الطاقة.

كما يحصل على تحسينات في زمن الوصول من خلال تحسين طبقة التكيف المتزامن، مما يسمح لجهاز البلوتوث بتقسيم إطارات البيانات الكبيرة إلى أجزاء صغيرة مع ضمان دقة معلومات التوقيت، الأمر الذي يقلل زمن الوصول، ويجعل أجهزة الصوت التي تعمل بتقنية البلوتوث حلًا قابلًا للاستخدام للصوت اللاسلكي، وخاصة في الألعاب.

ومن المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتبنى الأجهزة الإصدار 6.0 من معيار البلوتوث الذي يجلب بعض التحسينات الملحوظة في طريقة إيجاد الأجهزة اللاسلكية والانتقال بينها.