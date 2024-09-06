إنفينيكس تكشف عن هاتفها الجديد Infinix Hot 50

أعلنت شركة إنفينيكس هاتفها الجديد Infinix Hot 50 الذي يتمتع بمواصفات جيدة ودعم لشبكات الجيل الخامس 5G مع أنه ينتمي إلى الفئة الاقتصادية.

ويأتي الهاتف بسُمك قدره 7.8 ملم فقط مما يجعله أحد أنحف الهواتف في فئته السعرية، ويقدّم الهاتف ميزة مقاومة الغبار ورذاذ الماء بمعيار IP54، وله تصميم بلاستيكي، ومستشعر جانبي لبصمات الأصابع.

ويحمل هاتف Infinix Hot 50 شاشة قياسها 6.7 إنشات من نوع IPS LCD بدقة قدرها HD مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل بمستشعر IMX582 من سوني، بالإضافة إلى كاميرا لتحديد العمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل وعدسة إضافية غير محددة.

ويعمل الهاتف بمعالج Dimensity 6300 من ميدياتيك مع ذاكرة عشوائية قدرها 4 أو 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 64 أو 128 جيجابايت.

ويأتي الهاتف بأربعة ألوان مختلفة، وهي الأرجواني والأخضر والأسود والأزرق.

ويعمل الهاتف بنظام XOS 14.5 المبني على نظام أندرويد 14، ويضم بطارية قوية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 18 واطًا، وتقول إنفينيكس إن الهاتف يوظف الذكاء الاصطناعي في حماية البطارية عند الشحن، كما تدعم البطارية ميزة الشحن العكسي السلكي.

وسيبدأ بيع النسخة الأساسية التي تحمل ذاكرة عشوائية قدرها 4 جيجابايت مع سعة تخزين قدرها 64 جيجابايت بسعر قدره 120 دولارًا أمريكيًا، ومن المقرر إطلاق الهاتف في العديد من الأسواق حول العالم بدايةً من شهر سبتمبر الجاري.