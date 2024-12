إنستاجرام تضيف مزايا جديدة إلى الرسائل

أعلنت منصة إنستاجرام إضافة مجموعة من المزايا الجديدة إلى الرسائل المباشرة (DMs)، ومنها إمكانية تحرير الصور واستخدام الملصقات وغيرها.

وسيتمكن المستخدمون عبر التحديثات الجديدة من تعديل الصور من خلال الرسم عليها أو إضافة ملصقات وتأثيرات إليها قبل إرسالها عبر الرسائل المباشرة، وهي مزايا مشابهة لتلك المتاحة بالفعل في خاصية القصص Stories.

وبالإضافة إلى ذلك، سيكون بمقدور المستخدمين إنشاء ملصقات مخصصة من الصور الموجودة واستخدامها في الرسائل، مما يجعل أدوات تحرير الصور في المحادثات أقرب إلى الأدوات الموجودة في قسم القصص.

وأضافت إنستاجرام تصميمات جديدة للدردشات، مثل السمات التي تعكس أجواء الخريف. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الآن إضافة أيقونة كعكة عيد الميلاد عند الإشارة إلى أعياد الميلاد إلى “الملاحظات”، وهي الحالات النصية التي تظهر في الجزء العلوي من صندوق الوارد في الرسائل.

ووفقًا لتصريحات سابقة لرئيس المنصة، آدم موسيري، فقد شهدت الرسائل المباشرة نموًا كبيرًا في إنستاجرام، لذا من الطبيعي أن تركز المنصة على تطوير أدوات ومزايا جديدة لهذا القسم.

ومن جهة أخرى، تؤدي الرسائل دورًا مهمًا أيضًا في ظهور المحتوى في المنصة؛ ففي يوليو الماضي، أشار موسيري إلى أن أحد العوامل الرئيسية التي تنظر إليها إنستاجرام في ترتيب ظهور المحتوى هو عدد مرات إرساله عبر الرسائل المباشرة.

ونصح موسيري سابقًا صنّاع المحتوى قائلًا: “فكّر في إنشاء محتوى يرغب الناس في إرساله إلى أصدقائهم أو أحبائهم، فهذا سيساهم في زيادة مدى وصولك على المدى الطويل”.

Get creative in DMs 🧑‍🎨

Create cutout stickers from a photo or video and share them on Reels, Stories and now DMs ✂️ pic.twitter.com/W3kgouVNtt

— Instagram (@instagram) September 6, 2024