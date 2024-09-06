أسوس تعلن حاسوب الأعمال الجديد ExpertBook P5

أعلنت شركة أسوس خلال مشاركتها في مؤتمر IFA 2024 عن الحاسوب المحمول ExpertBook P5 الذي يُعد أول حاسوب من فئة “Copilot Plus” مخصص للعمل من الشركة.

ويعمل جهاز Asus ExpertBook P5 بمعالج Intel Core Ultra Series 2 الذي أُعلن حديثًا، والذي يعزز الأداء ويدعم قدرات الذكاء الاصطناعي بنحو ملحوظ.

ومن الجدير بالذكر أن “Copilot Plus PC” مصطلح تستخدمه مايكروسوفت لوصف الجيل الأحدث من أجهزة الحاسوب المحمولة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتعمل بنظام ويندوز.

ويأتي الجهاز بشاشة مميزة قياسها 14 إنشًا بدقة قدرها 2.5K، ومعدل تحديث قدره 144 هرتزًا، ويحتوي المعالج على وحدة معالجة عصبية تدعم حتى 48 تريليون عملية في الثانية، أي بزيادة قدرها ثلاثة أضعاف في أداء الذكاء الاصطناعي مقارنة بالأجيال السابقة.

وتستفيد أسوس من هذه القدرة في مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تُطلق عليها AI ExpertMeet، والتي تعمل على أتمتة تسجيل محاضر الاجتماعات، والترجمة الحية، وإضافة علامات مائية خلال المكالمات الجماعية، وغيرها بالإضافة إلى مزايا أمان متقدمة ودعم تحديثات BIOS ومكونات التشغيل لمدة قدرها 5 سنوات، بالإضافة إلى اشتراك مجاني لمدة قدرها عام في برنامج الحماية McAfee+ Premium، وضمان على الجهاز يصل إلى 3 سنوات.

ويتمتع جهاز Asus ExpertBook P5 بهيكل متين مصنوع من الألمنيوم، مما يجعله يشبه بنحو ملحوظ أجهزة ماك بوك، ويزن 1.29 كجم فقط، وهو أقرب إلى وزن جهاز MacBook Air M3 على وجه التحديد.

ومن المقرر أن يتوفر Asus ExpertBook P5 للجمهور للبيع بسعر يبدأ من 1100 دولارٍ أمريكي.