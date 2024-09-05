Red Magic تعلن حاسوبها اللوحي Gaming Tablet Pro

وسعت Red Magic نطاق حواسيبها اللوحية التي تنتجها، إذ أعلنت Gaming Tablet Pro بصفته أحدث جهاز لوحي رائد للألعاب من الشركة، ويأتي خلفًا لجهاز Gaming Tablet الذي طرحته الشركة في العام الماضي.

وكما يوحي الاسم، فإن الجهاز اللوحي الجديد يركز على الألعاب. وتُعد الميزة الفريدة الرئيسية للجهاز اللوحي هي تصميمه الشفاف عبر الجهة الخلفية.

ويتميز الجهاز اللوحي بشاشة من نوع LCD بقياس قدره 10.9 بوصات وبدقة قدرها 2880×1800 بكسل وبمعدل تحديث قدره 144 هرتزًا وشهادة حماية العين من SGS لتجربة بصرية واضحة وغامرة.

ويُعد Gaming Tablet Pro أول جهاز لوحي يعمل بالمعالج الرائد Snapdragon 8 Gen 3، الذي استخدمته الشركة في سلسلة Red Magic 9S Pro، مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 750.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5 قدرها 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت أو 24 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 قدرها 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

ويعتمد الجهاز اللوحي على تصميم Magic Cooling ICE 2.0، وهو مجهز بمروحة طرد مركزي عالية السرعة مع أنبوب حراري ثلاثي الأبعاد ومجرى هواء داخلي ثلاثي الأبعاد وسبيكة لتبديد الحرارة موجودة في الجهة السفلية للشاشة بمساحة قدرها 29400 ملم مربع ورقاقات نحاسية فائقة التوصيل بمساحة قدرها 9268 ملم مربع، وهيكل من الألمنيوم المتكامل المستخدم في صناعة الطائرات.

ويعمل الجهاز اللوحي بواجهة المستخدم Redmagic OS المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14. وتشمل المزايا الأخرى مكبرات صوت رباعية القنوات وثلاثة ميكروفونات.

ويوجد كاميرا خلفية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر Samsung S5KJN1، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 20 ميجابكسل مع مستشعر OmniVision OV20B40.

ويستمد الجهاز اللوحي الطاقة من بطارية بسعة قدرها 10100 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 120 واطًا، وتوفر شحنًا قدره 50 في المئة في 15 دقيقة، ويمكن شحنها بالكامل في 45 دقيقة.

ويأتي جهاز Red Magic الجديد بسعر قدره 580 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 650 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و 800 دولار لنسخة 24 جيجابايت + 1 تيرابايت.

وتأتي الحافظة الواقية ذات الوجهين المغناطيسية بسعر قدره 20 دولارًا، و 15 دولارًا لواقي الشاشة، و 55 دولارًا لقلم Magic stylus 2، و 85 دولارًا للوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية.