HMD تعلن هاتفها الذكي Fusion مع تصميم معياري

أعلنت HMD هاتفها الذكي الجديد Fusion، وهو أحدث عضو في سلسلة الأجهزة التي أنتجتها العلامة التجارية بعد نوكيا، ويهدف إلى معالجة تصميم الهواتف الذكية المعيارية عبر ما يسمى Smart Outfits التي تحاكي فكرة Motorola Moto Mods.

وتُعد Smart Outfits بمنزلة الأغطية القابلة للتبديل التي يمكنها إضافة جميع أنواع المزايا المفيدة من الشحن اللاسلكي إلى الحماية القوية أو حلقة الضوء للبث المباشر.

وتثبت هذه الأغطية القابلة للتبديل عبر الدبابيس الذكية Smart Pins الموجودة في الجزء الخلفي من الجهاز.

وتوفر الدبابيس الذكية الطاقة، ويمكنها تمرير الأوامر المشفرة من التطبيقات، والتعامل مع التكاملات عبر الجهاز.

وتتيح لك HMD طباعة تصميماتك الثلاثية الأبعاد عبر مجموعة أدوات تطوير HMD Fusion المفتوحة المصدر. وتبدأ HMD مبيعات Smart Outfits في وقت لاحق من الربع الرابع.

وتستهدف Smart Outfits الألعاب والشحن اللاسلكي والمتانة والإضاءة والحبر الإلكتروني للشاشة الخارجية وقبضة الكاميرا مع حزمة البطارية وسماعات الأذن المدمجة ومجموعة صغيرة من الألواح الشمسية لشحن الهاتف وحتى جهاز عرض بيكو.

ويتميز Fusion بغلاف بلاستيكي شبه شفاف مع دعم للإصلاحات السهلة على غرار Skyline، ويشمل ذلك الوصول السريع إلى البطارية والشاشة والمكونات الرئيسية الأخرى. كما تعهدت HMD بتقديم قطع غيار عبر iFixit للسنوات السبع القادمة.

ويقدم الجهاز شاشة من نوع IPS LCD بقياس قدره 6.56 بوصات وبدقة قدرها 1612×720 بكسلًا ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا وسطوع قدره 480 شمعة في المتر المربع.

وتوجد كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا خلفية مزدوجة، بعدسة رئيسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل وعدسة عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

وتتميز العدسة الرئيسية بميزة التثبيت الإلكتروني للصورة ووضع ليلي مخصص مع معالجة الصور بتنسيق RAW وتقنية AI HDR. ولم تتحدث الشركة عن أي مزايا كاميرا تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وزودت الشركة الجهاز بمعالج Snapdragon 4 Gen 2 المقترن بذاكرة وصول عشوائي قدرها 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

ويحصل Fusion أيضًا على دعم لتوسيع مساحة التخزين الداخلية عبر فتحة بطاقة microSD.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14، مع وعد بسنتين من ترقيات نظام التشغيل وثلاث سنوات من تحديثات الأمان.

ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة قدرها 33 واطًا.

وتطرح HMD هاتف Fusion بسعر يبدأ من 300 دولار، ويظهر أول مرة في أوروبا، مع إصداره لاحقًا ضمن أسواق أخرى.