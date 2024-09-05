GoPro تعلن الكاميرتين الجديدتين HERO13 Black و HERO

أعلنت GoPro الكاميرتين الجديدتين HERO13 Black و HERO، وتأتي الأولى بسعر قدره 400 دولار مع عدسات سلسلة HB، في حين تأتي الثانية بسعر قدره 200 دولار.

وتقدم كل كاميرا مزايا جديدة فريدة من نوعها تعتمد على تقنيات الشركة الحاصلة على براءة اختراع.

وقال نيكولاس وودمان، مؤسس GoPro ورئيسها التنفيذي: “تستمد الكاميرتان الجديدتان من GoPro هذا العام إلهامهما من مجتمع الشركة. تتميز HERO13 Black بأربعة تعديلات جديدة للعدسات القابلة للتبديل التي تكتشفها الكاميرا تلقائيًا وتضبط إعداداتها، بالإضافة إلى التثبيت بالمزلاج المغناطيسي، والنظام العالمي لتحديد المواقع، وبطارية توفر مدة تشغيل طويلة وأداء حراري محسن، في حين تُعد HERO أصغر وأخف كاميرا تدعم دقة قدرها 4K من GoPro”.

وإلى جانب قدرتها على تصوير مقاطع فيديو بدقة قدرها 5.3K بمعدل قدره 60 إطارًا في الثانية، وتثبيت HyperSmooth، وخصائص GoPro الأساسية، فإن HERO13 Black تتميز بما يلي:

تلتقط الكاميرا ما يصل إلى 400 إطار في الثانية بدقة قدرها 720 بكسلًا، بالإضافة إلى دقة قدرها 5.3K بمعدل قدره 120 إطارًا في الثانية وبدقة قدرها 900 بكسل بمعدل قدره 360 إطارًا في الثانية.

بطارية Enduro بتصميم جديد بسعة إضافية قدرها 10 في المئة وكفاءة معززة في استهلاك الطاقة لزيادة أوقات التشغيل في جميع الظروف الجوية.

التثبيت بالمزلاج المغناطيسي لثلاث طرق لتركيب HERO13 Black.

تقنية WiFi 6 لسرعات نقل محتوى معززة بمقدار يصل إلى 40 في المئة.

فيديو HDR بتقنية HLG على المستوى الاحترافي.

ضبط صوتي قابل للتخصيص يعزز وضوح الصوت مع الحفاظ على أصوات الخلفية المحيطة.

تتبع السرعة والمسار والتضاريس والارتفاع وقوة الجاذبية مع المساعدة في تحديد المواقع الجغرافية في تطبيقات إدارة الوسائط الخارجية.

خيارات إعداد أولية مخصصة وتحسين QuikCapture.

ويمكن لعملاء HERO13 Black الارتقاء بمستوى الإبداع بإضافة عدسات HB-Series الجديدة والمبتكرة، وهي Ultra Wide Lens Mod و Macro Lens Mod و Anamorphic Lens Mod و ND Filter 4-Pack.

وتكتشف HERO13 Black كل عدسة تلقائيًا لتوفير خيارات إعدادات مثالية بناءً على نوع العدسة والبيئة.

وتُعد العدسات الأربعة من HB-Series هي العدسات الوحيدة المتوافقة مع تثبيت HyperSmooth، وهي مقاومة للماء والخدش مع طلاءات طاردة للماء.

كما أعلنت GoPro كاميرا HERO: الصغيرة من ناحية التصميم، وهي أصغر وأخف وأبسط كاميرا بدقة قدرها 4K مع شاشة، وتتميز بما يلي:

تصميم فائق الصغر بوزن قدره 86 جرامًا.

المتانة ومقاومة الماء حتى عمق قدره 5 أمتار.

شاشة لمس بديهية مع التحكم بضغطة زر واحدة.

تصوير مقاطع فيديو بدقة قدرها Ultra HD 4K أو HD، إلى جانب تصوير مقاطع فيديو بدقة قدرها 2.7K بمعدل قدره 60 إطارًا في الثانية، مع تصوير صور بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

التقاط لقطات بدقة قدرها 8 ميجابكسل من مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K باستخدام تطبيق Quik.

تصوير بنسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 16:9، مما يوفر مقاطع فيديو أفقية مُحسَّنة لمنصة يوتيوب.

تثبيت فيديو HyperSmooth مع تطبيق Quik.

وتتوافق الكاميرتان HERO13 Black و HERO مع تطبيق Quik للاستفادة من المزايا التالية للمشتركين في GoPro:

إرسال مقاطع الفيديو المميزة تلقائيًا إلى هاتفك عند توصيل الكاميرا بالشبكة اللاسلكية المنزلية.

الاستفادة من مجموعة من الأدوات السهلة الاستخدام التي تتيح لك تعديل لقطاتك مثل المحترفين باستخدام تطبيق Quik.

سهولة نقل الصور ومقاطع الفيديو لاسلكيًا إلى هاتفك عبر تطبيق Quik، إلى جانب التخزين السحابي غير محدود مع التحميل التلقائي الخالي من المتاعب.

ويمكن لعملاء GoPro الاستفادة من المزايا المذكورة أعلاه من خلال اشتراكات GoPro Premium بسعر قدره 50 دولارًا في السنة أو +Premium بسعر قدره 100 دولار في السنة.