DJI تعلن الطائرة المسيرة بحجم راحة اليد Neo

أعلنت DJI طائرتها المسيرة الجديدة Neo القادرة على الهبوط في راحة يد المستخدم، وتأتي بوزن قدره 135 جرامًا، وتقول الشركة إنها الطائرة المسيرة الأصغر والأخف وزنًا التي أنتجتها.

وفي عام 2017، قدمت الشركة الطائرة المسيرة بحجم راحة اليد Spark بسعر أقل من 500 دولار، وكانت الطائرة المسيرة تستهدف وسائل التواصل الاجتماعي.

وحظيت هذه الطائرة المسيرة الرباعية المراوح بشعبية جماهيرية، مع أن الشركة أوقفتها في عام 2019، واستبدلتها بطائرتها المسيرة Mavic Mini التي حظيت أيضًا بشعبية كبيرة.

ويأتي الحجم الصغير مع مجموعة من العيوب، وأهمها عمر البطارية. وتتمتع الطائرة المسيرة بوقت طيران مدرج قدره 18 دقيقة بشحنة واحدة، مما يحد مما يمكن للمرء فعله بالطائرة المسيرة.

ولم تصمم DJI هذا المنتج ليحل محل Mavic Mini مباشرةً، إذ أطلقت Mini 4 قبل بضعة أشهر فقط.

ومن المزايا الرئيسية الأخرى، إلى جانب القدرة على الهبوط في راحة اليد، التحكم من بُعد.

وتضع هذه القدرة الطائرة المسيرة في معسكر وسائل التواصل الاجتماعي الذي كانت DJI تستهدفه باستخدام Spark.

واختارت DJI وضع شفرات Neo في قفص بالكامل، وهو أمر جيد لطائرة مسيرة للمبتدئين. ويعتمد جزء كبير من تنقل الطائرة المسيرة على تتبع الموضوع ووظائف الذكاء الاصطناعي الأخرى.

وتطير الطائرة المسيرة من تلقاء نفسها، ولا تحتاج إلى وحدة تحكم، وما عليك سوى الضغط على زر في الطائرة المسيرة للتنقل عبر قائمة من الرحلات المحددة سابقًا.

وتستطيع إطلاق الطائرة المسيرة في ثوانٍ، وتبدأ التسجيل، ومن ثم تهبط في راحة يدك دون الحاجة إلى خبرة طيران سابقة.

وتتمتع طائرة Neo بقدرات العودة إلى المنزل، وإذا أضفت وحدة تحكم، فيمكنها الطيران لمسافة أبعد بكثير نظرًا إلى الهوائيات المزدوجة التي توفر مسافة قصوى لنقل الفيديو قدرها 10 كم.

وتستطيع إقرانها بجهاز التحكم من بُعد RC-N3 من DJI بسعر قدره 130 دولارًا لالتقاط لقطات بانورامية شاملة مع العودة عندما تكون البطارية منخفضة.

كما يمكن إقرانها بجهاز التحكم من بُعد Goggles 3 من DJI بسعر قدره 500 دولار ووحدة التحكم في الحركة من الشركة لأداء الأعمال الاستعراضية في عرض غامر من منظور الشخص الأول.

وتلتقط DJI Neo صورًا بدقة قدرها 4K بمعدل قدره 30 إطارًا في الثانية، ويلتقط مستشعرها مقاطع فيديو بنسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 16:9 مع خيار التسجيل بمعدل قدره 60 إطارًا في الثانية في وضع 1080 بكسلًا.

كما يمكنها التقاط صور ثابتة بدقة قدرها 12 ميجابكسل بنسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 4:3 أو 16:9، وتتميز بالحد الأدنى من تثبيت المحور الميكانيكي الأحادي المحور إلى جانب التثبيت البرمجي.

ولا توفر Neo أي عناصر تحكم بالإيماءات، ولكن يمكن التحكم فيها بالأوامر الصوتية، ويمكن أيضًا التحكم فيها من تطبيق DJI Fly عبر الهاتف من خلال الاتصال المباشر بشبكة لاسلكية.

وتستطيع Neo تسجيل الصوت من الميكروفون المدمج في هاتفك الذي تدمجه DJI تلقائيًا في الفيديو المسجل دون أي أصوات مراوح. كما تستطيع Neo تسجيل الصوت من خلال ميكروفون DJI 2 عند إقرانه عبر البلوتوث.

وتحدد DJI أوضاع التصوير التالية:

Dronie: تطير الطائرة المسيرة إلى الجهة الخلفية وتصعد، مع تثبيت الكاميرا على الهدف وتسجل مقطع فيديو.

Circle: تدور الطائرة المسيرة حول الهدف.

Rocket: تصعد الطائرة المسيرة مع توجيه الكاميرا إلى الجهة السفلية.

Spotlight: تدور الطائرة المسيرة مع إبقاء الهدف محل الاهتمام داخل الإطار.

Helix: تصعد الطائرة المسيرة وتدور حول الهدف.

Boomerang: تحلق الطائرة المسيرة حول الهدف في مسار بيضوي، وتصعد وهي تطير بعيدًا عن نقطة البداية وتنزل وهي تطير إلى الجهة الخلفية، إذ تمثل نقطة بداية الطائرة أحد طرفي المحور الطويل البيضوي، في حين يكون الطرف الآخر على الجانب المقابل للهدف من نقطة البداية.

تجدر الإشارة إلى أن DJI تطرح الطائرة المسيرة Neo في الأسواق بكميات محدودة. وأصبحت متاحة للبيع الأولي في الولايات المتحدة بسعر يبدأ من 200 دولار.