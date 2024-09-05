يوتيوب تتيح لك مراقبة قناة ابنك المراهق

أعلنت يوتيوب توسيع مجموعة أدوات الرقابة الأبوية الحالية عبر إضافة ميزة جديدة تسمح للوالد بربط حسابه بحساب ابنه المراهق من أجل مراقبة نشاط المراهق عبر منصة نشر الفيديو.

وبمجرد الربط، تنبه المنصة الوالدين بنشاط قناة المراهق، ويشمل ذلك عدد التحميلات والاشتراكات والتعليقات، وليس المحتوى.

ويتلقى الآباء إشعارات عبر البريد الإلكتروني بخصوص الأحداث، مثل التحميل الجديد أو البث المباشر.

وقالت يوتيوب إن عملية ربط الحساب لن تؤثر في خوارزميتها من ناحية ما تعرضه للمراهق.

ولا يستطيع الآباء إبلاغ يوتيوب بالعمر الحقيقي للطفل من خلال عملية ربط الحساب، إذ تعتمد المنصة على العمر الذي أدخله المراهق عند التسجيل في يوتيوب.

ويستطيع الآباء تلقي تنبيهات بخصوص التحميلات الجديدة عبر يوتيوب ويوتيوب شورتس، حتى لو كانت مقاطع الفيديو خاصة أو غير مدرجة، كما يستطيعون معرفة متى تغيرت إعدادات خصوصية الفيديو.

وتعتمد التجربة الجديدة على أدوات الرقابة الأبوية التي قدمتها المنصة في عام 2021، والتي سمحت للآباء باختبار الحسابات الخاضعة للإشراف مع الأطفال. وقالت الشركة في ذلك الوقت إنها ستتوسع لتشمل الفئات العمرية الأكبر سنًا في المستقبل.

وقالت يوتيوب إنها تبدأ بطرح التجربة الجديدة للآباء هذا الأسبوع، مما يسمح للآباء بربط حساباتهم بحسابات أطفالهم المراهقين عبر مركز Family Center الجديد في التطبيق.

كما توفر خدمة الرقابة الأبوية Family Link من جوجل للآباء إمكانية الوصول إلى عناصر التحكم الجديدة هذه من تطبيقها.

ومن المتوقع أن تصل التجربة إلى مستخدمي يوتيوب على مستوى العالم خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وبالإضافة إلى ذلك، يستطيع الآباء الوصول إلى الموارد التي توفرها الشركة الإعلامية ذات المنفعة العامة Common Sense Networks للمساعدة في توجيه المراهقين فيما يتعلق بإنشاء محتوى مسؤول.

وقالت يوتيوب إنها عملت أيضًا مع لجنتها الاستشارية للشباب والعائلات من أجل تطوير عناصر التحكم الجديدة.

وتشير الشركة إلى أن منتجاتها للأطفال والتجارب الخاضعة للإشراف للأطفال ما قبل سن المراهقة تصل إلى أكثر من 100 مليون مستخدم نشط شهريًا، ويشمل ذلك المشاهدين المسجلين وغير المسجلين.