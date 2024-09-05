اتبعت جوجل نهجًا جديدًا هذا العام من خلال تقديم طراز Pro في سلسلة Pixel 9 في حجمين، هما: Pro و Pro XL وهذا مشابه للنهج الذي تتبعه آبل في هواتف آيفون، إذ توفر طراز برو وطراز برو ماكس الكبير الحجم.

Pixel 9 Pro XL هو أكبر هاتف في سلسلة Pixel 9 الجديدة من جوجل ويمتاز بشاشة عالية الدقة والسطوع، وكاميرات احترافية، ويدعم مجموعة كبيرة من مزايا الذكاء الاصطناعي، ويعد خيارًا مناسبًا لمن يرغبون في شراء هاتف أندرويد كبير الحجم ويتمتع بمواصفات قوية وتصميم جذاب.

إليك مراجعة شاملة لهاتف جوجل Pixel 9 Pro XL الجديد لتتعرّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها:

التصميم والشاشة:

يعد هاتف Pixel 9 Pro XL أكبر هاتف في سلسلة Pixel 9 الجديدة، ويأتي بالحجم نفسه الخاص بهاتف Pixel 8 Pro. وتأتي جميع الهواتف في سلسلة Pixel 9 بتصاميم جديدة تختلف عن تصاميم السلسلة السابقة، وتبدو أقرب إلى تصاميم هواتف آيفون الحديثة بسبب الحافات المسطحة والإطار اللامع والجزء الخلفي غير اللامع.

يأتي Pixel 9 Pro XL مع جهة أمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus 2 للحفاظ على الشاشة آمنة من الخدوش والكسر، والجهة الخلفية مغطاة بطبقة زجاجية من النوع ذاته وهي غير لامعة، وأما الإطار فهو مصنوع من الألمنيوم اللامع.

يمتاز هاتف Pixel 9 Pro XL بأنه مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68، ويتوفر هذا الهاتف بأربعة ألوان، هي: الأسود، والوردي، والرمادي، والأبيض.

وفيما يتعلق بالشاشة يضم هاتف Pixel 9 Pro XL شاشة LTPO OLED بمقاس قدره 6.8 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1344 × 2992 بكسلًا، وقد حسّنت جوجل سطوع الشاشة ليصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع بدلًا من 2400 شمعة في المتر المربع، وبفضل دعم تقنية LTPO يمكن لشاشة Pro XL تغيير معدل التحديث بنحو ديناميكي بين هرتز واحد و 120 هرتزًا.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Pixel 9 Pro XL بمعالج (Google Tensor G4) الثماني النوى والمصنّع بتقنية قدرها 4 نانومتر، ويتفوق هذا المعالج على معالجات جوجل السابقة بالكفاءة وسرعة معالجة المهام المختلفة؛ مما يجعل هذا الهاتف مناسبًا لتعدد المهام، وأداء المهام الكثيفة واللعب بالألعاب دون مواجهة أي مشكلات في الأداء.

نظرًا إلى أن هواتف Pixel 9 أطلقت قبل إطلاق نظام أندرويد 15، فإن جميع الهواتف في هذه السلسلة تعمل بنظام التشغيل أندرويد 14. وقد تعهدت شركة جوجل بتقديم دعم برمجي لمدة قدرها سبع سنوات لجميع هواتف Pixel 9، مما يعني أنها ستتلقى سبع ترقيات رئيسية لنظام التشغيل وجميع التحديثات الأمنية خلال هذه المدة.

حسّنت جوجل قدرة Gemini في سلسلة Pixel 9، ويمكنك أن تطلب من Gemini مساعدتك في جميع المهام، كالحصول على أفكار جديدة، وكتابة النصوص وتلخيصها، ويمكنك على سبيل المثال أن تطلب منه أن يمنحك أفكارًا حول ما تطبخه بناءً على صورة لمحتويات الثلاجة. ويمكنك أيضًا طلب كتابة رسالة لإرسالها عبر البريد الإلكتروني، كما يمكنك أن تطلب منه تلخيص رسائل البريد الإلكتروني الواردة أو أي نصوص أخرى.

من ناحية أخرى، يحل Gemini محل Google Assistant ليصبح المساعد الصوتي الافتراضي في هاتف Pixel 9 Pro XL؛ مما يتيح لك الوصول إلى مساعد صوتي أكثر ذكاءً.

يتضمن هاتف جوجل مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي غير روبوت Gemini المدمج، فبالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي المضمنة في سلسة Pixel 8، تتضمن سلسلة Pixel 9 بعض المزايا الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأبرزها:

مزية Pixel Studio التي تسمح لك بإنشاء صور وملصقات مخصصة.

تطبيق Pixel Screenshots الذي يخزن جميع لقطات الشاشة وينظمها ويسهل العثور على أي لقطة شاشة، ويمكنك تعرف كيفية استخدامه في مقال: “كيفية استخدام تطبيق Pixel Screenshots الجديد من جوجل“.

مجموعة جديدة من مزايا تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي.

مزية ملاحظات المكالمات (Call Notes) التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير ملخص للمعلومات الرئيسية التي ذُكرت في المكالمة، وعند تفعيلها سيعرف جميع الأطراف في المكالمة أن مزية Call Notes قيد التشغيل.

الكاميرا:

يضم هاتف جوجل Pixel 9 Pro XL نظام كاميرا احترافيًا يتضمن كاميرا خلفية ثلاثية العدسات وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسة الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل.

وأما عدسة الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 42 ميجابكسل، وقد حصلت على ترقية كبيرة مقارنةً بالكاميرا الأمامية في Pixel 8 Pro السابق التي تأتي بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل.

يمكن لهذا الهاتف التقاط صور احترافية وذات جودة عالية وتمتاز بالوضوح في جميع ظروف الإضاءة، كما يتضمن تطبيق الكاميرا المدمج في هاتف Pixel 9 Pro XL مجموعة من مزايا تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تساعدك في تحرير الصور بعد التقاطها، ومن أبرز هذه المزايا:

مزية Auto Frame التي تساعد في إعادة تأطير صورتك وتقترح أفضل طريقة لاقتصاصها.

مزية Add Me التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإضافة صورة لشخص ما إلى صورة جماعية لإنشاء صورة جديدة جماعية يظهر فيها الجميع معًا.

مزية Reimagine التي تسمح لك بإضافة عناصر جديدة إلى الصورة المخزنة في هاتفك، فإذا التقطت صورة وأردت إضافة شيء ما إليها، فانقر فوق المنطقة التي تريد تغييرها واكتب جملة تصف ما تريد إضافته إلى الصورة.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف جوجل Pixel 9 Pro XL على بطارية تبلغ سعتها 5060 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 37 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 70% خلال مدة قدرها نصف ساعة، كما تدعم الشحن اللاسلكي (Pixel Stand) بقدرة تبلغ 23 واطًا، والشحن اللاسلكي (Qi) بقدرة تبلغ 12 واطًا، كما تدعم الشحن اللاسلكي العكسي.

تستمر بطارية هذا الهاتف بالعمل لمدة قدرها 12 ساعة ونصف من الاستخدام المكثف، ولمدة قدرها 14 ساعة ونصف من مشاهدة مقاطع الفيديو، ولمدة قدرها 12 ساعة من تصفح الويب، ولمدة قدرها 7 ساعات من اللعب بألعاب الفيديو.

السعر:

يُباع هاتف Pixel 9 Pro XL بسعر يبدأ من 1099 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف جوجل Pixel 9 Pro XL الجديد:

Pixel 9 Pro XL المعالج معالج (Google Tensor G4) الثماني النوى والمصنّع بتقنية قدرها 4 نانومتر. الشاشة من نوع ( LTPO OLED ) بقياس قدره 6.8 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 42 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وإمكانية تشغيل خطين إذ يدعم شرائح nano SIM، و eSIM، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. الألوان الوردي، والأبيض والرمادي والأسود. نظام التشغيل أندرويد 14. الوزن 221 جرامًا. السعر يبدأ من 1099 دولارًا