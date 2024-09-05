كيف سيغير Apple Intelligence طريقة تفاعلك مع سيري في هاتف آيفون؟

وعدت شركة آبل بإطلاق نسخة أكثر ذكاءً من مساعدها الافتراضي سيري (Siri) هذا الخريف ضمن تحديث iOS 18؛ إذ سيحصل سيري على مجموعة من المزايا والتحديثات الجديدة بفضل نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة Apple Intelligence، والشراكة مع OpenAI.

ومن التكامل مع ChatGPT إلى القدرة على الكتابة بدلًا من التحدث إلى سيري هناك الكثير من الطرق التي سيغير بها سيري المحدّث القادم قريبًا إلى هواتف آيفون طريقة تفاعلك مع هاتفك.

إليك بعض التغييرات التي ستطرأ على طريقة تفاعلك مع هاتف آيفون بفضل المساعد سيري المحدّث:

ستتمكن من التفاعل مع سيري كما لو أنك تتفاعل مع ChatGPT:

ستتمكن قريبًا من الاستفادة من تكامل المساعد الصوتي سيري مع روبوت ChatGPT من OpenAI للحصول على إجابة عن أسئلة معينة. على سبيل المثال: إذا كنت بحاجة إلى أفكار وصفات لإعداد وجبة باستخدام بعض المكونات المتوفرة في منزلك، فيمكنك أن تسأل سيري، وسيرسل تلك المعلومات تلقائيًا إلى ChatGPT لتوليد بعض الخيارات لك.

يمكنك تضمين الصور مع الأسئلة التي تطرحها على ChatGPT عبر سيري، أو طرح أسئلة تتعلق بالمستندات أو ملفات PDF. على سبيل المثال: لنفترض أنك صادفت زهرة لها شكل مميز في أثناء المشي ولكنك لا تعرف اسمها. يمكنك التقاط صورة لها وسؤال سيري عن اسمها والمعلومات الأساسية عنها.

ستتمتع بتجربة مخصصة:

سيدرك سيري المحدّث أسلوبك الشخصي، مما يعني أنه سيكون قادرًا على اتخاذ إجراءات فريدة تناسبك بنحو شخصي. وسيتمكن سيري من استخدام المعلومات المتاحة على جهازك للعثور على ما تبحث عنه.

على سبيل المثال: إذا أرسل إليك أحد الأصدقاء وصفة في رسالة نصية أو بريد إلكتروني، فيمكنك أن تطلب من سيري استخراج الوصفة التي وصلتك قبل بضعة أيام. أو إذا كنت بحاجة إلى العثور بسرعة على رقم جواز سفرك عند حجز رحلة، فيمكنك أن تطلب من سيري استخراج الرقم من بريدك الإلكتروني أو صورك لإدخاله تلقائيًا في الحقل المخصص لإدخال رقم جواز السفر.

ستتمكن من التحدث مع مساعد أكثر فهمًا للغة الطبيعية:

سيصبح المساعد الافتراضي سيري أكثر قدرة على فهم اللغة الطبيعية وحتى لو تعثرت في كلماتك عند التحدث إليه فسيظل قادرًا على فهمك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك طرح أسئلة متابعة على سيري دون الحاجة إلى البدء بمحادثة جديدة.

على سبيل المثال: إذا سألت سيري عن المكان الذي سيقام فيه اجتماع العمل القادم، فسيجيب فورًا، ويمكنك بعد ذلك المتابعة بطرح سؤال “كيف سيكون الطقس هناك؟” دون الحاجة إلى ذكر اسم الموقع.

ستتمكن من التواصل مع سيري عن طريق الكتابة:

في الوقت الحالي لا يمكن التواصل مع سيري سوى عن طريق الأوامر الصوتية، لكن مع Apple Intelligence، ستتمكن من الكتابة إلى سيري عندما لا تريد التحدث بصوت عالٍ.

يُعد خيار الكتابة لسيري مفيدًا عندما تكون في مكان لا يمكنك التحدث فيه بصوت عالٍ. أو عندما تكون في بيئة صاخبة لا يمكن لسيري سماعك جيدًا، في هذه الحالات يمكنك أن تكتب لسيري ما تريده.

ستتمكن من سؤال سيري عن أي جهاز من آبل:

يمتلك سيري المحدث المزيد من المعلومات عن منتجات وخدمات آبل، لذا إذا كان لديك سؤال عن أي جهاز من أجهزة آبل والمزايا الجديدة المضافة إليها، فيمكنك طلب المساعدة من سيري.

على سبيل المثال: يمكنك أن تسأل سيري عن كيفية جدولة رسالة نصية لإرسالها لاحقًا. وستقدم لك سيري تعليمات خطوة بخطوة عن كيفية القيام بذلك.

يمكنك أتمتة العديد من المهام الروتينية:

يمكن لسيري فهم ما يظهر على شاشة هاتف آيفون واتخاذ إجراء بناءً على ما تشاهده حاليًا على جهازك. على سبيل المثال: إذا أرسل إليك صديقك رسالة نصية تحتوي على عنوان جديد، فيمكنك أن تطلب من سيري إضافة العنوان إلى بطاقة جهة الاتصال الخاصة به المخزنة في تطبيق الهاتف.

من ناحية أخرى، يمكن لسيري اتخاذ إجراءات داخل التطبيقات المختلفة؛ إذ يمكنك أن تطلب من سيري تحسين صورة لك في تطبيق الصور، ثم اطلب منه إرسالها إلى شخص معين عبر تطبيق الرسائل، وسيتمكن سيري من اتخاذ تلك الإجراءات في كلا التطبيقين بمفرده.