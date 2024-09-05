ديل تعلن إصدارًا جديدًا من حاسوب XPS 13

أعلنت شركة ديل أحدث إصداراتها من الحاسوب المحمول XPS 13، الذي يتميز بخفة وزنه الفائقة، إذ يبلغ وزنه نحو 1.18 كجم فقط، بالإضافة إلى تزويده بأحدث معالجات إنتل المبنية على معمارية Lunar Lake الحديثة.

وتشتهر سلسلة XPS من ديل بتصميماتها الراقية والجذابة التي غالبًا ما تكون ذات طابع بسيط، مما يجعلها خيارًا بديلًا قويًا لأجهزة ماك بوك من آبل، ويتميز الإصدار الجديد بسمك نحيف قدره 14 ملم فقط.

ويحتوي الجهاز على صف الأزرار Touch Function Row من ديل الذي يظهر كإضاءة بين لوحة المفاتيح والشاشة، ويمكن تخصيص هذا الصف لعرض مفاتيح الوسائط أو المفاتيح الوظيفية، مثل مفاتيح التحكم بالصوت والسطوع أو اختصارات أخرى.

ويحتوي حاسوب Dell XPS 13 الجديد على معالج Intel Core Ultra 9 288V، ومعالج رسوميات Intel Arc، وذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجابايت، ومساحة تخزين تصل إلى 4 تيرابايت، وتعد ديل بعمر طويل للبطارية يتجاوز 24 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو.

ويُعد الحاسوب الجديد أيضًا واحدًا من الأجهزة الفريدة التي تتميز بوجود شاشة OLED مزدوجة لتحسين جودة العرض، ويبلغ قياس الشاشة 13.4 إنشًا، وهي تدعم اللمس، مع دقة قدرها 2880×1800 بكسلًا، وسطوع يصل إلى 400 شمعة، وتوفر ديل نسخة من الجهاز غير داعمة للمس.

وفيما يتعلق بمزايا الذكاء الاصطناعي، فإن الحاسوب الجديد يحتوي على وحدة معالجة عصبية (NPU) متخصصة في تسريع العمليات الحسابية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وهذه الوحدة يمكنها معالجة 48 تريليون عملية حسابية في الثانية (TOPS).

ويتوفر حاسوب Dell XPS 13 الجديد للحجز الأولي بسعر يبدأ من 1400 دولارٍ أمريكي.