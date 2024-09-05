الحرب الباردة الرقمية.. كيف تتجاوز الصين القيود الأمريكية للحصول على رقاقات الذكاء الاصطناعي؟

تشهد الساحة العالمية صراعًا محتدمًا بين الولايات المتحدة والصين، وقد زادت حدة هذا الصراع مع تزايد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي، الذي يُعدّ الركيزة الأساسية للتقدم التقني في القرن الحادي والعشرين. وفي هذا السياق، فرضت الولايات المتحدة قيودًا صارمة على صادرات الرقاقات المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي. ولكن، هل نجحت هذه الإجراءات في تحقيق هدفها؟

شبكات سرية لبيع رقاقات إنفيديا:

تُعدّ القيود الأمريكية على صادرات الرقاقات الإلكترونية إلى الصين جزءًا من لعبة جيوسياسية كبرى وتأثيرها على المدى الطويل لا يزال غير واضح. ومع ذلك، دفعت هذه القيود الشركات الصينية إلى زيادة استثماراتها في البحث والتطوير وتطوير حلول مبتكرة للتغلب على هذه التحديات.

فقد ابتكرت الشركات الصينية طرقًا جديدة للحصول على الرقاقات الأمريكية المتقدمة، وخاصة رقاقات إنفيديا، التي تُعدّ من أفضل الرقاقات المستخدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ كشفت تحقيقات صحفية عن وجود شبكات سرية تعمل على تهريب هذه الرقاقات إلى الصين أو استخدامها خارج الصين. وتعتمد هذه الشبكات على عدة أساليب، منها:

1- إنشاء مراكز بيانات في دول أخرى:

كشف تقرير لصحيفة (وول ستريت جورنال) أن شركات الذكاء الاصطناعي الصينية تعمل مع وسطاء للحصول على قوة الحوسبة التي توفرها رقاقات الذكاء الاصطناعي من إنفيديا بدلًا من استيرادها بشكل مباشر.

وذكر التقرير أن أحد الوسطاء الذين يساعدون الشركات الصينية، يُدعى (ديريك أو)، وكان يعمل سابقًا في مجال تعدين العملات المشفرة، قد تمكن من إقناع مستثمرين في الولايات المتحدة ودبي بشراء خوادم ذكاء اصطناعي مجهزة برقاقات (H100) التي تنتجها إنفيديا، والتي تُعدّ من أقوى الرقاقات المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وفي شهر يونيو الماضي، استخدمت شركة ديريك رقاقات إنفيديا في أكثر من 300 خادم في مركز بيانات في أستراليا، وبعد 3 أسابيع، بدأت الخوادم بتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي لصالح شركة في بكين.

وأظهر التقرير أن تقنية (العقود الذكية) القائمة على تقنية البلوك تشين، تمنح جميع الأطراف المشاركة في هذه العملية درجة عالية من السرية، إذ تعتمد صفقات شراء القدرات الحاسوبية وبيعها على (العقود الذكية)، التي تُبقي هوية الأطراف مجهولة، حيث تُعرَف أطراف العقد فقط بسلسلة من الحروف والأرقام، ويدفع المشتري باستخدام العملات المشفرة.

ولزيادة السرية قال (ديريك أو) ووسطاء آخرون إن شركات الذكاء الاصطناعي الصينية غالبًا ما تجري المعاملات من خلال شركات تابعة لها في سنغافورة، أو في أماكن أخرى.

وقد رفضت شركة إنفيديا التعليق على وصول الشركات الصينية إلى شرائحها بهذه الطريقة، وأكدت الشركة أنها تمتثل لضوابط التصدير الأمريكية وتتوقع من شركائها أن يفعلوا الشيء نفسه.

2- شراء خدمات الحوسبة السحابية من الشركات الأمريكية:

لم تقتصر حيل الشركات الصينية على التعامل مع الوسطاء، بل تمكنت هذه الشركات من الوصول إلى رقاقات إنفيديا من خلال شراء خدمات الحوسبة السحابية من شركات أمريكية كبرى مثل: جوجل، ومايكروسوفت، وأمازون، مما أتاح لها الوصول إلى قوة الحوسبة المطلوبة دون الحاجة إلى استيراد الرقاقات.

وأكد محامون لصحيفة (وول ستريت جورنال) أن المشترين والبائعين والوسطاء المشاركين في الوصول إلى شرائح إنفيديا المحظورة لا يخالفون أي قوانين. وقد دافعت شركات الحوسبة السحابية الأمريكية عن نفسها، مؤكدة أن القيود التجارية لا تنطبق على الوصول إلى خدماتها السحابية.

ومع ذلك، تسعى وزارة التجارة الأمريكية إلى سد هذه الثغرة من خلال قواعد جديدة تهدف إلى منع (الكيانات الأجنبية الخبيثة) من استخدام خدمات الحوسبة السحابية الأمريكية في أنشطة تشمل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، لكن الشركات الأمريكية ترى أن هذه القواعد لن تمنع إساءة الاستخدام، بل ستؤدي إلى تقويض ثقة العملاء وإضعاف قدراتها التنافسية.

3- شراء الرقاقات من وسطاء:

كشفت تحقيقات صحفية سابقة عن وجود شبكات عالمية تعمل على بيع رقاقات إنفيديا المحظورة للصين، وتستخدم هذه الشبكات طرقًا متنوعة، منها:

الاستعانة بالطلاب الصينيين: يقوم الطلاب الصينيون الذين يدرسون في الخارج في دول مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية بشراء رقاقات إنفيديا المتوفرة في هذه البلدان أثناء عودتهم إلى الوطن.

يقوم الطلاب الصينيون الذين يدرسون في الخارج في دول مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية بشراء رقاقات إنفيديا المتوفرة في هذه البلدان أثناء عودتهم إلى الوطن. التلاعب بالوثائق: تقوم بعض الشركات بالتلاعب بالوثائق لتضليل الجمارك الأمريكية والصينية، وادعاء أن الرقاقات ليست متقدمة بما يكفي لتخضع للحظر.

كما كشفت تقارير أخرى عن ازدهار السوق السوداء لشرائح إنفيديا، إذ توجد العشرات من المواقع الإلكترونية التي تعرض هذه الرقاقات للبيع في الصين، وقد اشترت أكثر من 10 منظمات حكومية صينية، ومنها منظمات عسكرية، هذه الرقاقات المحظورة، واستخدمتها في الأبحاث الصينية على الأسلحة النووية والصواريخ والمقاتلات الشبحية.

ما التأثيرات المحتملة لهذه التطورات؟

يمثل تحدي الصين للعقوبات الأمريكية والحصول على رقاقات الذكاء الاصطناعي نقطة تحول مهمة في الصراع التكنولوجي بين الدولتين، وسيؤثر بشكل كبير في مستقبل الصناعات الرقمية عالميًا؛ لأن هذا التحدي يتيح للصين تسريع وتيرة تطويرها للذكاء الاصطناعي، مما قد يؤدي إلى تغييرات جوهرية في هذه الصناعة.

ولكنه في الوقت نفسه، يشير إلى تصعيد التوترات التجارية والتكنولوجية بين البلدين، ودفع الولايات المتحدة إلى فرض قيود أكثر صرامة على الصادرات التقنية.

ومع ذلك على الجانب الآخر، يشير الخبراء إلى أن هذه القيود ستدفع إلى تسريع تطوير صناعة الرقاقات في الصين، إذ تسعى الشركات الصينية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال. كما قد تشجع هذه الممارسات على تطوير تقنيات جديدة للتشفير وحماية البيانات.

وتسعى الشركات الصينية إلى تحقيق التكامل في صناعة الرقاقات، أي السيطرة على جميع مراحل التصنيع بدءًا من تصميم الرقاقات وحتى إنتاجها، مما يقلل من اعتمادها على الموردين الأجانب.

وعلاوة على ذلك، تتفوق الصين في مجال الحواسيب العملاقة، إذ يشير الخبراء إلى أن أقوى حاسوب عملاق في العالم موجود في الصين، ويؤكد ذلك خطوة انسحاب الصين في عام 2023 من المشاركة في المنتدى الدولي للحوسبة الفائقة (International Supercomputing Conference)، الذي ينتج عنه قائمة (TOP500)، التي تُصنف أسرع 500 حاسوب عملاق عالميًا.

كما اقترح كبار علماء الحاسوب الصينيون الاعتماد على الحواسيب العملاقة لتطوير النماذج اللغوية الكبيرة، وذلك في مواجهة القيود الأمريكية المفروضة على استيراد شرائح معالجة الرسومات اللازمة لذلك.

وأوضح الباحثون أن الحواسيب العملاقة الصينية، التي تستخدم رقاقات مصممة محليًا، قادرة على معالجة كميات ضخمة من البيانات بسرعة فائقة، مما يجعلها أداة قوية لبناء نماذج لغوية ضخمة دون الحاجة إلى كميات كبيرة من وحدات معالجة الرسومات (GPUs) التي تشكل عنق الزجاجة في تطوير هذه النماذج.

مستقبل الصراع التكنولوجي:

من المتوقع أن يستمر الصراع التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين في التصاعد، إذ تسعى كل دولة إلى تعزيز مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد يؤدي هذا الصراع إلى إعادة تشكيل خريطة القوى العالمية، وتغيير قواعد اللعبة في العديد من الصناعات.