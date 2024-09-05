أيسر تطلق جهازها اللوحي Iconia X12

أطلقت أيسر جهازها اللوحي الجديد Iconia X12 المصمم لتعزيز الإنتاجية وتجارب الترفيه من خلال ميزة تقسيم الشاشة للعمل، والتباين اللوني العالي للمحتوى، والإطارات السلسة عند اللعب بالألعاب.

ويأتي الجهاز بشاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 12.6 بوصة وبدقة قدرها 2560X1600 بكسلًا مع معدل تحديث قدره 60 هرتزًا وسطوع قدره 400 شمعة في المتر المربع.

وزودت أيسر جهاز Iconia X12 بأربع مكبرات صوت استريو للحصول على صوت غني وغامر.

وعززت أيسر قابلية استخدام الجهاز اللوحي من خلال سلسلة من الملحقات التي تعزز الإنتاجية والإبداع، ويشمل ذلك خيار قلم رقمي، وحافظة بفتحة للقلم، وحاملًا قابلًا للتعديل ومتعدد الزوايا، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح بلوتوث قابلة للفصل مع لوحة تتبع.

كما يتميز جهاز Iconia X12 بكاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة قدرها 13 ميجابكسل مع فلاش وضبط تلقائي للصورة لإجراء مكالمات الفيديو والتقاط الصور مع إعادة إنتاج ألوان واقعية.

ويتمتع الجهاز بهيكل من سبائك الألمنيوم الخفيفة الوزن والمتطورة والمتينة، ويزن نحو 600 جرام، ويأتي بسماكة قدرها 6.7 ملم.

ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 10000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، ويُعد Iconia X12 رفيقًا رقميًا عصريًا ومريحًا يمكن حمله واستخدامه بسهولة.

ويعمل الجهاز اللوحي بنظام التشغيل أندرويد 14 وهو مدعوم بمعالج MediaTek Helio G99 مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G57 MP2.

وبفضل ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR4X قدرها 8 جيجابايت، ومساحة التخزين الداخلية من نوع UFS التي تصل إلى 256 جيجابايت، وفتحة microSD بسعة تصل إلى 1 تيرابايت، يحافظ Iconia X12 على الأداء ويوفر مساحة كبيرة لتخزين الملفات والبيانات.

كما يدعم الجهاز اللوحي معيار الشبكة اللاسلكية Wi-Fi 5 و GPS و Bluetooth 5.2 و USB Type-C للحصول على اتصال موثوق.

وتطرح أيسر جهاز Iconia X12 للبيع بسعر يبدأ من 350 دولارًا. ومن المقرر طرحه في أمريكا الشمالية ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والصين في شهر يناير 2025.