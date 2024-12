أنثروبيك تطلق Claude Enterprise للتنافس مع OpenAI

أطلقت أنثروبيك خطة اشتراك جديدة لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Claude تستهدف عملاء المؤسسات الذين يريدون ضوابط إدارية وأمانًا إضافيًا.

وتتنافس خطة Claude Enterprise مع حل OpenAI المخصص للأعمال ChatGPT Enterprise الذي صدر منذ عام تقريبًا.

وتسمح Claude Enterprise للشركات بتزويد روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي ببياناتها.

ويستطيع Claude تحليل المعلومات والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بها وإنشاء رسومات وصفحات ويب بسيطة أو العمل بصفته مساعد ذكاء اصطناعيًا خاصًا بالشركة.

ويبدو أن أنثروبيك تحاول اللحاق بشركة OpenAI ووضع Claude في كل مكان يوجد فيه ChatGPT.

وأصدرت أنثروبيك طرقًا لاستخدام Claude تتطابق جدًا مع الطريقة التي تقدم بها OpenAI روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي ChatGPT.

وفي شهر مايو، أصدرت أنثروبيك خطة Claude Team التي سمحت للشركات الصغيرة بالتعاون في المشاريع، بطريقة مشابهة لخطة ChatGPT team.

كما أطلقت الشركة تطبيقات Claude المحمولة لنظامي التشغيل iOS وأندرويد. وتنافس الآن حل ChatGPT Enterprise، الذي شهد تبنيًا واسع النطاق بين الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500.

وتختلف عروض أنثروبيك للمؤسسات عن العروض المتوفرة في السوق بعدة طرق رئيسية، إذ تحتوي نافذة سياق Claude Enterprise على 500 ألف رمز مميز، مما يعني أن نماذج أنثروبيك قادرة على معالجة ما يصل إلى 200 ألف سطر من التعليمات البرمجية، أو عشرات المستندات التي يبلغ طولها ما يصل إلى 100 صفحة أو نص صوتي مدته ساعتان في توجيه واحد.

وتأتي خطة Claude Enterprise مع Projects و Artifacts، وهي مساحات عمل أنثروبيك، إذ يمكن لعدة مستخدمين تحميل وتحرير المحتوى.

وتُعد هذه المزايا مفيدة في حالات العمل، إذ قد تعمل على مشروع طويل المدة مع مصادر بيانات كثيرة ومجموعة من الأشخاص المشاركين.

وتتضمن خطة Claude Enterprise أيضًا تكامل GitHub لفرق الهندسة لمزامنة مستودعات GitHub مع Claude.

وأصبحت البرمجة حالة استخدام شائعة لنموذج Claude Sonnet 3.5، ويعني هذا التكامل أن نماذج أنثروبيك قد تتمتع بوصول مباشر إلى قواعد بيانات العملاء، وهو أمر مفيد من أجل إنشاء ميزة جديدة أو حل خطأ.

وتسمح Claude Enterprise للشركات بتعيين مالك أساسي لمساحة العمل يمكنه تعيين مستويات مختلفة من الوصول إلى المشاريع والمعلومات داخل Claude، وتتبع النشاط عبر النظام لمراقبة الأمان والامتثال.

وتقول أنثروبيك إنها لا تدرب نماذجها على بيانات عملاء Claude Enterprise، وهو أمر مهم لشركات عديدة لا تريد وصول أسرارها التجارية إلى Claude.

Introducing Claude for Enterprise.

Now your entire organization can collaborate securely with Claude—with no training on chats or files.

Comes with:

📚 Expanded 500K context window

🧑‍💻 Native GitHub integration

🔐 Enterprise-grade security featureshttps://t.co/CUiwAkKpoh

— Anthropic (@AnthropicAI) September 4, 2024