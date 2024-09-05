أسوس تعلن حاسوبها المصغر NUC 14 Pro AI

أعلنت أسوس جهاز NUC 14 Pro AI، وهو أحدث حاسوب مصغر من الشركة مزود بمعالجات Intel Core Ultra Series 2 الجديدة.

وقررت الشركة وضع زر Copilot مخصصًا في مقدمة هذا الحاسوب المصغر حتى تتمكن من الوصول إلى مساعد الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت.

وتتيح وحدة المعالجة العصبونية ما يصل إلى 48 تريليون عملية في الثانية من أداء الذكاء الاصطناعي، مما يوفر ثلاثة أضعاف أداء الذكاء الاصطناعي للاستخدامات المتطورة مقارنةُ بالجيل السابق من معالجات إنتل.

كما توفر وحدة معالجة الرسومات Intel Arc أداءً معززًا مقارنةً بوحدة معالجة الرسومات Intel Iris Xe، وهي توفر ما يصل إلى 67 تريليون عملية في الثانية من أداء الذكاء الاصطناعي.

ويأتي الحاسوب المصغر في هيكل صغير يقل عن 0.6 لتر. وقالت أسوس إن NUC 14 Pro AI يوازن بين الأداء العالي والتصميم الموفر للمساحة، مما يجعله مثاليًا للاستخدام التجاري وتطبيقات الحوسبة.

وزودت أسوس NUC 14 Pro AI بتقنية إدارة حرارية متقدمة لإبقائه باردًا ويعمل بسلاسة، حتى في ظل أعباء العمل الثقيلة.

كما يتميز الجهاز بكفاءة الطاقة ويلبي معايير +EPEAT Climate. ويضمن التبريد الذكي أداءً فائقًا تحت الضغط الثقيل، كما يعمل التصميم الخالي من الأدوات على تبسيط عمليات الترقية.

وبالإضافة إلى ذلك، يعطي الجهاز الأولوية للأمان من خلال مزايا، مثل الإقلاع الآمن وتعرّف بصمات الأصابع ونموذج المنصة الموثوقة. كما توجد مكبرات صوت وميكروفونات مدمجة تدعم الأوامر الصوتية.

ويدعم الحاسوب المصغر معيار الشبكة اللاسلكية Wi-Fi 7 و Bluetooth 5.4. ويوجد في المقدمة منفذا USB-A 3.2 Gen 1 ومنفذ Thunderbolt 4 ومنفذ صوتي لسماعة الرأس.

وفي الجزء الخلفي من NUC 14 Pro AI، يوجد منفذ إيثرنت ومنفذ Thunderbolt 4 آخر ومنفذ HDMI ومنفذا USB-A 3.2 Gen 2.

كما أضافت أسوس قارئ بصمات الأصابع لمصادقة Windows Hello. ويُعد NUC 14 Pro AI جهاز حاسوب ذكاء اصطناعي Copilot Plus، لذا تستطيع الوصول إلى أحدث مزايا Windows AI من مايكروسوفت.

ويتوفر NUC 14 Pro AI في وقت لاحق من هذا العام.