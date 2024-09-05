آيسر تكشف عن مشروع حاسوبها المبتكر للألعاب DualPlay

كشفت شركة آيسر عن مشروعها للحاسوب المبتكر الجديد “DualPlay” خلال فعاليات معرض IFA 2024، وهو جهاز حاسوب محمول مخصص للألعاب يحتوي على وحدة تحكم قابلة للفصل مدمجة داخل الجهاز، ويمكن استخدامها كوحدة تحكم لاسلكية منفصلة.

ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الشركة، يمكن للاعبين فصل وحدة التحكم بسهولة من قفلها الكهرومغناطيسي من خلال الضغط بإصبعين على الزر المخصص الموجود أعلى لوحة المفاتيح.

وتفعّل هذه الخطوة أيضًا مكبرات صوت قوية بقوة قدرها 5 واط تنبثق من جانبي الجهاز، مما يعزز تجربة اللعب بصوت غامر ومحيطي.

وبعد فصل وحدة التحكم من جهاز “DualPlay”، يمكن للاعبين فصل عصي التحكم من كلا الجانبين لاستخدامها في ألعاب القتال والمصارعة. وبالإضافة إلى ذلك، يتميز الجهاز بإضاءة RGB ديناميكية بزاوية قدرها 360 درجة تضيء لوحة المفاتيح وإطارات الشاشة ولوحة اللمس وكذلك عصي التحكم.

ومع أن “DualPlay” ما زال جهازًا قيد التطوير ولم يُحدد موعد لإطلاقه، فإن بعض جوانب تصميمه قد تجد طريقها إلى حواسيب “Predator” المستقبلية.

ويُعد هذا الجهاز مخصصًا لهواة الألعاب بنحو خاص، وهو متكامل مع العديد من إصدارات الألعاب المتاحة في الحواسيب.

وبالتوازي مع الكشف عن مشروع جهاز DualPlay، أعلنت الشركة أول جهاز محمول للألعاب قابل للحمل بسهولة من إنتاجها، وهو جهاز Acer Nitro Blaze 7، ولكن أيضًا لم يُكشف عن موعد إطلاقه أو سعره حتى الآن.