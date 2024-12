Amazfit تطلق ساعتها الذكية GTR 4 New

أطلقت Amazfit ساعتها الذكية GTR 4 New، وهي جهازها القابل للارتداء الجديد من سلسلة GTR.

وتتميز الساعة بشاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 1.45 بوصة وبدقة قدرها 466×466 بكسلًا وبكثافة قدرها 331 بكسلًا في البوصة مع زجاج مقوى وطلاء يمنع بصمات الأصابع وإطار يمنع التوهج، إلى جانب ميزة الشاشة التي تعمل دائمًا.

وتحتوي ساعة Amazfit الجديدة على أكثر من 200 وجه ساعة قابل للتخصيص، وأكثر من 150 وضعًا رياضيًا والقدرة على تعرف ثماني رياضات تلقائيًا، وتعرف تمارين تدريب القوة وبث بيانات الرياضة الحية.

وتعمل بنظام التشغيل Zepp OS 2.0 مع نظام بيئي غني بالتطبيقات الصغيرة، ويشمل ذلك الألعاب، مما يعزز تجربة الساعة الذكية الشاملة.

ويدعم نظام التشغيل Zepp OS 2.0 أندرويد 7.0 والإصدارات الأحدث، و iOS 12.0 والإصدارات الأحدث، ويوفر واجهة قابلة للتخصيص مع مساعد أليكسا الصوتي من أمازون ومساعدًا صوتيًا غير متصل بالإنترنت.

وتتميز الساعة بخوارزمية PeakBeats Workout Status والمزامنة في الوقت الفعلي مع منصات، مثل adidas Running و Strava، لتتبع الأداء.

وزودت Amazfit الساعة الذكية بالنظام العالمي لتحديد المواقع الثنائي النطاق مع 6 أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، مما يضمن تتبعًا دقيقًا.

وبفضل استيراد ملفات المسار ومزايا التنقل في الوقت الفعلي، يمكنك الانطلاق في مغامرات جديدة، في حين يحافظ وضع الركض على المسار وتصحيح المسار الذكي على سلاسة رحلتك.

وتتمتع الساعة بتصنيف مقاومة الماء 5 ATM، وهي مزودة بتقنية Zepp Aura المبتكرة، مما يجعلها دليلًا شخصيًا للنوم والاسترخاء.

وأضافت الشركة المستشعر الحيوي BioTracker 4.0 لمراقبة معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، وقياس تشبع الأكسجين في الدم، وتتبع الإجهاد، ومستوى التوتر، ومعدل التنفس.

كما توفر الساعة الذكية المكالمات عبر البلوتوث لأنها تحتوي على ميكروفون ومكبر صوت، وتتضمن بطارية بسعة قدرها 475 ميلي أمبير تدوم لمدة تصل إلى 12 يومًا.

وتتميز الساعة بتاج من الفولاذ المقاوم للصدأ للتنقل السلس، وتوفر تقارير مفصلة عن صحة النوم مع تحليل النوم اليومي والأسبوعي والشهري.

وتطرح Amazfit ساعتها الذكية GTR 4 New للبيع بسعر قدره 200 دولار، وتأتي باللون الأسود مع حزام سيليكوني وباللون البني مع حزام جلدي.

وقالت الشركة: “تعكس GTR 4 New التزامنا بالجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والأناقة اليومية. صممنا GTR 4 New لتكون قوية وأنيقة، مما يضمن تلبية الاحتياجات المتنوعة لمجتمع مستخدمينا”.

Ready for Adventure? 🌍 Something exciting is on the horizon. Join our newsletter now to be the first to know about our latest products. Don’t miss out—your next adventure awaits! pic.twitter.com/8Mg42IOyeI

— Amazfit (@AmazfitGlobal) September 3, 2024