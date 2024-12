فولكس فاجن تطلق مساعدها الصوتي مع ChatGPT

أعلنت فولكس فاجن إطلاق مساعدها الصوتي المحسن داخل السيارة مع كل من الاستجابات المعالجة محليًا والمستندة إلى السحابة من ChatGPT ونماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى بدءًا من تاريخ 6 سبتمبر.

وتُعد Jetta و Jetta GLI لعام 2025 و ID.4 لعام 2024 المزودة ببطارية بقوة قدرها 82 كيلوواط السيارات الأولى التي تحصل على الميزة، مع حصول السيارات الأخرى عليها في وقت لاحق من هذا العام.

ويحتاج السائقون في السيارات التي تدعم ChatGPT إلى الاشتراك في خدمة Plus Speech with AI من فولكس فاجن للحصول على الميزة.

وفي المستقبل، تقول الشركة إن معظم نماذجها لعام 2025 ستحصل على مزايا المساعدة الصوتية الجديدة بالذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك ID.4 و ID Buzz (تحصل عليها مجانًا لمدة قدرها ثلاث سنوات) و GTI و Golf R و Tiguan (تحصل عليها مجانًا لمدة عام واحد).

ويحتاج مالكو Jetta و Jetta GLI و Taos إلى الاشتراك بأنفسهم. وتقول فولكس فاجن إن نموذجي Atlas و Atlas Cross Sport لن يحصلوا على ChatGPT حتى عام 2026.

وأعلنت الشركة خلال فعاليات معرض CES 2024 في شهر يناير خططها لإضافة روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي ChatGPT إلى جميع نماذجها المجهزة بمساعدها الصوتي المحسن.

وتقول فولكس فاجن إنها توفر روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي ChatGPT إلى جانب عدد كبير من النماذج الأخرى من خلال شركة روبوتات الدردشة للسيارات Cerence.

وتتولى روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي مهام المساعد الصوتي المحسن داخل السيارة عندما تكون الطلبات أكثر تعقيدًا من تعديل إعدادات تكييف الهواء.

وتقول الشركة إنها تنقل الطلبات إلى السحابة عندما يطلب السائقون أشياء، مثل توصيات المطاعم أو الرغبة في الاستماع إلى قصة.

وعندما لا يتمكن النظام المحلي للسيارة من تلبية طلب، فإنه يتصل بسلاسة بالسحابة لمعالجة الاستعلام والاستفادة من مصادر عديدة لتوفير استجابات دقيقة وذات صلة.

ويتيح هذا للمساعد الصوتي المحسن التعامل مع الأسئلة المعقدة والتحادثية التي تتجاوز وظائف السيارات القياسية وتحويل تجربة القيادة إلى رحلة دون استخدام اليدين.

وبالإضافة إلى التحكم في الملاحة والترفيه المعلوماتي وتعديل المناخ، يستطيع المساعد الصوتي المحسن الإجابة عن أسئلة المعرفة العامة والانخراط في محادثات طبيعية تشبه المحادثات البشرية.

وتدعي فولكس فاجن أن مساعدها الصوتي المحسن يستطيع معالجة طلبات اللغة الطبيعية محليًا لبعض الأشياء، إذ يمكنك إخباره بأنك تشعر بالبرد ليعرف أنك تقصد تشغيل التدفئة.

ولا يصل ChatGPT إلى بيانات السيارة، وتُحذف جميع بيانات الجلسة فورًا لضمان القدر الأقصى من حماية البيانات.

🚗✨ Integration of ChatGPT is here!

From July, #Audi via @Microsoft @Azure @OpenAI, in 2M+ models, including Audi Q6 & future ones.#Volkswagen “IDA” in the ID. family, #Golf, Tiguan, & Passat.@skodaautonews “Laura” in the Enyaq, Superb, Kodiaq & Octavia. pic.twitter.com/Mxv5vwlvB9

— Volkswagen Group (@VWGroup) June 27, 2024