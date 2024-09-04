سناب شات تضع إعلانات بجوار رسائل أصدقائك

قال الرئيس التنفيذي لشركة سناب، إيفان شبيجل، إن منصة سناب شات تبدأ قريبًا بتجربة وضع الرسائل الدعائية Sponsored Snaps بجوار سلاسل الدردشة من الأصدقاء.

وتظهر هذه الرسائل الدعائية من العلامات التجارية بصفتها رسائل غير مقروءة في علامة تبويب الدردشة الرئيسية للمنصة، مما يعني أنها تظهر في الجهة العلوية للرسائل الواردة من جهات الاتصال.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تعرض فيها سناب شات إعلانات في الجزء الأكثر استخدامًا من تطبيقها، إذ كان صندوق الوارد معفيًا من المواد الترويجية.

وأرسل الرئيس التنفيذي للشركة مذكرة إلى الموظفين يتحدث فيها عن رحلة الشركة خلال السنوات الماضية والتغييرات التي ستطرأ على المنصة في الأشهر المقبلة.

وفي المذكرة التي نُشرت عبر موقع الشركة الإلكتروني، قال شبيجل إن الرسائل الدعائية تظهر دون إشعار، كما أن فتح الرسالة اختياري.

ومن غير الواضح مدى سهولة التخلص من الرسائل الدعائية دون فتحها، أو إذا كان ذلك ممكنًا.

وقال شبيجل: “تتيح الرسائل الدعائية للمعلنين التواصل بصريًا مع مجتمع سناب شات، مما يجعل الوظائف الأساسية لمنصة سناب شات في متناول المعلنين”.

وأضاف: “كما هو الحال دائمًا، محادثاتك مع الأصدقاء خاصة ولا تُستخدم لأغراض إعلانية”.

ووصل عدد مستخدمي المنصة إلى أكثر من 850 مليون مستخدم شهريًا على مستوى العالم، مع أن أعمال الإعلانات لا تزال ضئيلة مقارنةً بأكبر منافسيها، كما أن المنصة لا تزال غير مربحة.

وكتب شبيجل في مذكرته، التي تأتي بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة عشرة لتأسيس الشركة: “يُعد نمو أعمالنا في مجال الإعلانات الرقمية أحد أهم المدخلات لإمكانات الإيرادات على المدى الطويل، والمستثمرون قلقون من أننا لا ننمو بسرعة”.

وأوضح شبيجل أن سناب شات ستبدأ أيضًا بالسماح للمعلنين بالدفع للترويج للأماكن Promoted Places في علامة التبويب الخرائط Snap Map التي تسمح للمستخدمين برؤية أماكن وجود أصدقائهم.

وتستكشف الشركة إصدارًا مبسطًا من سناب شات لتعزيز إمكانية الوصول والاستخدام وجذب المستخدمين الأكبر سنًا، إذ تحظى المنصة بشعبية كبيرة بين الشباب.

وتعرض سناب شات عددًا قليلًا من الإعلانات مقارنةً بمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى. ويبدو أن الرسائل الدعائية هي وسيلة لزيادة الإيرادات، إذ يقترب سعر سهم الشركة من أدنى مستوى له.